Fiat Grande Panda costerà meno della Citroen C3: arrivano nuove conferme

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di quelle che sono le previsioni per quanto concerne il prezzo di Fiat Grande Panda che è stata svelata con le prime immagini ufficiali nei giorni scorsi. Secondo Bloomberg Adria la sezione del famoso portale americano che si occupa dell’Europa Sud Orientale, il prezzo di questa auto sarà più basso rispetto a quello della gemella Citroen C3.

Fiat Grande Panda: per l’elettrica si parte da 20 – 21 mila euro?

A quanto pare la versione elettrica di Fiat Grande Panda, secondo quanto prevede il portale potrebbe partire da un prezzo intorno ai 20 mila – 21 mila euro e dunque di meno rispetto alla Citroen e-C3 che come sappiamo parte da 23.900 euro in Italia. Al momento invece Bloomberg non fa previsioni su quello che potrebbe essere il prezzo della versione termica che secondo alcuni voci potrebbe partire da circa 14 mila euro. A questo punto però se il prezzo di 20 – 21 mila euro per l’elettrica fosse confermato non escludiamo che la termica possa partire anche da 13 mila.

Fiat Grande Panda sarà offerta inizialmente in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. La versione elettrica avrà 113 CV, batterie da 44 kWh e un’autonomia fino a 320 km, mentre la versione ibrida abbinerà un motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri e un motore elettrico. Il nuovo modello di vettura sarà lungo circa quattro metri e potrà trasportare cinque persone.

Sebbene nei recenti annunci non si affermi esplicitamente che l’auto sarà prodotta a Kragujevac, durante la visita dell’anno scorso del primo ministro italiano Giorgia Meloni a Belgrado, è stato annunciato che la “Panda” elettrica sarà prodotta in Serbia. Gli operai dello stabilimento dove fino a due anni fa veniva prodotta la Fiat 500L sono già al lavoro per preparare la produzione in serie del nuovo modello. La presentazione ufficiale è prevista in occasione dell’anniversario dell’azienda, mentre l’avvio della produzione è previsto nell’ultimo trimestre di quest’anno. Il gruppo Stellantis sta investendo 162 milioni di euro nella produzione del nuovo modello in Serbia.

Il prossimo 11 luglio giorno in cui Fiat festeggia l’anniversario dei 125 anni, conosceremo nel dettaglio i prezzi del nuovo modello e scopriremo se davvero questa auto avrà un prezzo così interessante come si vocifera con sempre maggiore insistenza negli ultimi giorni.