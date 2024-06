Fiat Grande Panda: prime immagini degli interni

Fiat Grande Panda è stata svelata nei giorni scorsi con le prime immagini ufficiali pubblicate dalla stessa Fiat. Queste non mostravano però gli interni. Nelle scorse ore la vettura però è stata avvistata senza veli in strada e la pagina Instagram au_tospotter ha pubblicato le prime immagini degli interni del modello.

Ecco le prime immagini dell’abitacolo della nuova Fiat Grande Panda

Guardando queste prime foto degli interni della nuova Fiat Grande Panda oltre alla presenza del tascone omaggio a quello creato da Giorgetto Giugiaro notiamo uno stile decisamente marcato, esaltato da colori accesi quali il giallo fluorescente per il tunnel centrale e le bocchette dell’aria laterali, che sono estremamente squadrate.

Un grande ovale in tinta di contrasto enfatizza sia la parte superiore che inferiore del cruscotto, armonizzandosi con il colore dei rivestimenti interni delle porte. Il logo Fiat domina il centro del volante bicolore, e vi è anche un vano portaoggetti centrale. I sedili dotati della scritta “Panda Made With Love in Fiat” sembrano essere di buona fattura. Anche l’abitacolo di questo veicolo sembra essere dunque ben riuscito come la sua carrozzeria.

La Fiat Grande Panda di queste immagini sembra essere la versione elettrica al 100 per cento. Ricordiamo che questa auto verrà prodotta a Kragujevac in Serbia nella fabbrica dove un tempo veniva prodotta la Fiat 500L. Questa vettura userà la piattaforma STLA Smart car del gruppo Stellantis da cui poi deriveranno diversi altri modelli della casa torinese tra cui la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Panda Fastback. L’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia i suoi primi 125 anni di attività conosceremo ogni altro dettaglio su questo modello in particolar modo per quanto riguarda, gamma, allestimenti, motori e prezzi.