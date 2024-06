Nuova Jeep Renegade: arriverà nel 2027 e sarà prodotta in Spagna?

La nuova Jeep Renegade si farà. Stellantis ha confermato che il SUV compatto acquisirà una nuova generazione, prevista per il 2027 e che avrà anche una versione elettrica economica per il mercato nordamericano. La conferma è avvenuta nella presentazione agli azionisti tenutasi nella giornata di ieri all’Investor Day 2024.

Ufficiale l’arrivo nel 2027 della nuova Jeep Renegade

Nel corso della presentazione, Antonio Filosa, CEO di Jeep, ha delineato la strategia di crescita dell’azienda, enfatizzando l’intenzione di “ritornare sul mercato statunitense e rafforzare la presenza globale nel settore dei piccoli SUV con la nuova Jeep Renegade“. Ha inoltre chiarito la posizione riguardo agli Stati Uniti, spiegando che la produzione della Renegade è stata sospesa a causa di vendite insoddisfacenti, alimentando così speculazioni su un possibile mancato rilascio di una nuova generazione del veicolo.

“Per il segmento dei SUV piccoli e compatti abbiamo la nuova Jeep Renegade, che stiamo analizzando e su cui stiamo lavorando molto in fase di sviluppo. E ci sarà una versione completamente elettrica che costerà meno di 25.000 dollari”, spiega Filosa. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, aveva detto alcune settimane fa che Jeep avrebbe avuto un modello entry-level per gli Stati Uniti destinato a questa fascia di prezzo inferiore a 25.000 dollari.

L’azienda non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulla futura Renegade, se non per la conferma di una variante elettrica prevista per il 2027. Le congetture precedenti suggerivano l’utilizzo della piattaforma STLA-Small, un’innovativa architettura che Stellantis prevede di adottare per i suoi veicoli nei prossimi anni, con un debutto atteso nel 2026. Si dice anche che la produzione di questa vettura possa avvenire in uno degli stabilimenti di Stellantis in Spagna. La notizia però deve ancora essere confermata ufficialmente.

Infine segnaliamo anche che secondo indiscrezioni la nuova Jeep Renegade potrebbe subire un incremento dimensionale per distanziarsi maggiormente dall’Avenger, attualmente in vendita in Europa, considerando che la differenza attuale tra i due modelli è di appena 15 centimetri. Inoltre, con l’attesa estensione della Compass nella sua prossima generazione, il SUV compatto avrebbe la possibilità di espandersi senza interferire con le vendite dell’altro modello.