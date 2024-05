Nuova Jeep Renegade: la casa americana starebbe lavorando già al suo sviluppo

Nonostante le voci che da tempo girano sulla sorte di Jeep Renegade, inclusa la possibilità di rimuovere il modello dalla gamma della casa americana, sembra che il SUV compatto non solo rimarrà in vita, ma otterrà anche una seconda generazione. Secondo la rivista britannica Auto Express, il produttore automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis avrebbe già avviato lo sviluppo della nuova generazione del veicolo.

Gli inglesi sono sicuri: Jeep starebbe già sviluppando la nuova Jeep Renegade

Sempre secondo quanto riporta Auto Express, la nuova Jeep Renegade, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render che girano sul web, cambierà piattaforma dicendo addio alla base Small Wide 4×4, che risale al 2005 con la Fiat Punto e successivamente è stata aggiornata fino alla forma attuale. Il prossimo modello userà l’architettura STLA Small. Il suo debutto sarebbe previsto per il debutto nel 2026. Questa vettura dunque dovrebbe adottare una piattaforma diversa rispetto a quella di Jeep Avenger che come sappiamo usa la CMP.

Il passaggio a una nuova piattaforma permetterà l’adozione di motorizzazioni più elettrificate oltre al sistema micro-ibrido o ibrido plug-in dell’attuale Renegade. Nella gamma della nuova Jeep Renegade troverà spazio anche una versione completamente elettrica. Con l’avvento della futura generazione Jeep ne approfitterà anche per aumentare le dimensioni della Renegade, allontanandola dall’Avenger, che attualmente è più corta di soli 15 centimetri. Del resto con i piani di crescita per la Compass anche nella prossima generazione, c’è ampio spazio per la Renegade.

Auto Express ha anche aggiunto che la futura generazione di questo modello sarà ancora più incentrato sull’Europa. Insomma con questo modello Jeep cercherà di fare risultati importanti nel vecchio continente. Ovviamente il fatto che ci sarà una nuova generazione di questo SUV fa pensare che alla fine questo arrivi anche in altre aree del mondo sebbene incentrato sull’Europa. Questo dunque finirebbe per smentire le recenti voci arrivate dal Brasile secondo cui questa auto non avrebbe avuto una nuova generazione e sarebbe stata sostituita in quel mercato proprio da Jeep Avenger.