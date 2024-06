Jeep Compass: confermata la nuova generazione per il 2027

Stellantis ieri in occazione del suo Investor Day 2024 ha annunciato i prossimi passi che intende fare in futuro. Tra le tante cose dette si è discusso anche del futuro di Jeep Renegade e Jeep Compass. Parlando nello specifico della seconda, Stellantis ha confermato durante la convention che la prossima generazione del suo SUV di medie dimensioni riceverà una nuova generazione nel 2027. In precedenza, alcune speculazioni dicevano che il modello potrebbe arrivare rinnovato già nel 2025. Stellantis ha inoltre affermato che la vettura di Jeep continuerà ad avere una portata globale.

In occasione dello Stellantis Investor Day 2024 confermato l’arrivo della nuova Jeep Compass nel 2027

Per cominciare, la Jeep Compass lascerà da parte la piattaforma Small Wide 4×4 e sarà costruito sulla moderna base STLA Medium. L’architettura è di recente sviluppo e ha appena debuttato sulle nuove generazioni di Peugeot 3008 e Opel Grandland. Sarà adottato da una serie di modelli medi del gruppo Stellantis e potrà prevedere motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche.

Grazie alla nuova base, la nuova Jeep Compass sarà molto più grande e assumerà una volta per tutte il ruolo di SUV medio di Jeep. La dimensione esatta è ancora un mistero, ma lo stesso STLA Medium fornisce indizi. Di natura modulare, l’architettura accoglie veicoli con lunghezze che possono variare tra 4,3 e 4,9 metri, oltre a passi compresi tra 2,7 e 2,9 metri. In altre parole, sia veicoli del segmento C che D. Per fare un confronto, l’attuale modello misura 4,40 metri di lunghezza e 2,63 metri di passo.

Altri dettagli anticipati dalla piattaforma sono tecnici. La struttura di base consente un’architettura elettrica a 400 volt e supporta motori elettrici con potenze comprese tra 220 CV e 390 CV, indicando che la versione EV della nuova Jeep Compass seguirà questa strada. Inoltre, ha una capacità di ricarica dal 20% all’80% in 27 minuti e ospita batterie fino a 98 kWh, offrendo un’autonomia da 500 a 700 km. Il debutto del modello dovrebbe avvenire inizialmente in Europa e Nord America e poi in un secondo momento nel resto del mondo. Vedremo dunque che novità emergeranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.