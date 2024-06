Stellantis Investor Day 2024: ecco quali sono stati i punti salienti della riunione di oggi

A poco più di tre anni dalla sua fondazione, Stellantis si è affermata con successo come produttore automobilistico leader a livello mondiale e, soprattutto, come produttore che, attraverso l’attuazione del suo piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030 è in una posizione ancora migliore per sfruttare le opportunità e affrontare le sfide che ci attendono. Oggi, in occasione del primo Investor Day di Stellantis, il CEO Carlos Tavares ha evidenziato nove fattori chiave di differenziazione strategica che l’azienda sta sfruttando per creare valore e affrontare un mercato automobilistico globale in rapida evoluzione.

Stellantis garantirà un robusto ritorno del capitale agli azionisti, grazie ad un bilancio solido e ad un modello di business redditizio

“Oggi siamo un’azienda unica per nostra stessa natura e una casa automobilistica potente in termini di prestazioni, perfettamente attrezzata per superare tempi difficili e vincere la partita a lungo termine. La nostra presenza internazionale, il nostro forte portafoglio di marchi e la diversità dei nostri prodotti, che spaziano dai quadricicli alle auto di lusso, ci permettono di raggiungere un numero invidiabile di clienti”, ha detto ai presenti Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

“I consumatori di tutto il mondo sono alla ricerca di soluzioni di mobilità sicure, pulite e convenienti. E questa è la nostra ragione d’essere. Siamo in procinto di compiere un salto generazionale tecnologico e l’arrivo di un’ondata di prodotti innovativi progettati utilizzando piattaforme multienergia e operazioni flessibili, con una redditività superiore alla media aziendale nel nostro business dei veicoli commerciali. Insieme all’attivazione della nostra partnership esclusiva con il produttore cinese di veicoli a nuova energia Leapmotor, siamo fiduciosi di poter offrire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che si aspettano offrendo allo stesso tempo un forte ritorno ai nostri azionisti, quest’anno e oltre. »

Oltre alla sintesi proposta dall’Amministratore Delegato dei principali differenziatori strategici dell’azienda, che offre opportunità eccezionali, i membri del Comitato Esecutivo hanno anche fatto il punto sulle diverse attività dell’azienda. Carlos Zarlenga, Chief Operating Officer per il Nord America, ha discusso le azioni intraprese nel 2024 per ripristinare la quota di mercato, migliorare la dinamica delle scorte e sfruttare le opportunità di crescita specifiche dei veicoli a basse emissioni nel medio termine.

Uwe Hochgeschurtz, Direttore operativo per la Grande Europa, ha esaminato le molteplici sfaccettature della risposta dell’azienda alla crescente concorrenza degli OEM cinesi. Samir Cherfan, Direttore operativo per il Medio Oriente e l’Africa, ha illustrato nel dettaglio i numerosi vantaggi di un approccio sempre più locale al servizio della regione, sostenendo la notevole crescita e redditività del “terzo motore” di Stellantis.

Antonio Filosa, CEO di Jeep, Chris Feuell, CEO di Ram, e Linda Jackson, CEO di Peugeot, hanno spiegato come un’ondata di prodotti potente e strategicamente focalizzata stia ampliando le reciproche opportunità di mercato. Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer, e Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer, hanno sottolineato la straordinaria gestione della catena del valore di Stellantis, basata su piattaforme, prodotti e operazioni flessibili, con multi -capacità energetiche, in grado di rispondere a diversi scenari.

Natalie Knight, CFO, ha inoltre presentato un’analisi finanziaria evidenziando i fattori chiave della performance di Stellantis e le considerazioni per il 2024. “Stellantis sta affrontando in modo decisivo le sfide a breve termine, inclusa l’ottimizzazione dell’inventario e al tempo stesso l’esecuzione di una transizione generazionale del prodotto”, ha affermato Natalie Knight. “Nonostante le difficoltà a breve termine, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di garantire una redditività a doppia cifra, tra i migliori produttori al mondo, continuando a offrire rendimenti eccezionali agli azionisti”. Il management di Stellantis ha confermato le sue previsioni finanziarie per il 2024 e il suo piano di restituzione del capitale agli azionisti.