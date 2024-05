Nuova Jeep Compass sarà svelata entro fine anno

La nuova Jeep Compass sembra essere ormai prossima alla presentazione. Secondo la rivista britannica AutoExpress, lo sviluppo del nuovo modello è in fase avanzata e la rivelazione ufficiale è prevista entro la fine dell’anno, probabilmente nell’ultimo trimestre. Questo modello adotterà una nuova piattaforma, presenterà un design completamente rinnovato e includerà anche una versione elettrica.

Secondo indiscrezioni la nuova Jeep Compass farà il suo debutto entro la fine del 2024

La nuova Jeep Compass sarà un modello strategico con la missione di mantenere le eccellenti performance commerciali del suo predecessore. Per raggiungere questo obiettivo, si punterà fortemente su tecnologia avanzata, efficienza energetica, raffinatezza degli interni e sicurezza. Il nuovo modello abbandonerà la piattaforma Small Wide 4×4 per adottare la moderna base STLA Medium. Questa architettura di recente sviluppo, già utilizzata nelle nuove generazioni di Peugeot 3008 e Opel Grandland, sarà impiegata su vari modelli medi del gruppo Stellantis. La nuova piattaforma supporta motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche.

Grazie alla nuova piattaforma, la nuova Jeep Compass sarà significativamente più grande, consolidando il suo ruolo di SUV medio del marchio. Anche se le dimensioni precise non sono ancora state rivelate, la natura modulare della STLA Medium offre alcuni indizi. Questa architettura è in grado di supportare veicoli con lunghezze variabili tra 4,3 e 4,9 metri e passi tra 2,7 e 2,9 metri, coprendo sia il segmento C che il segmento D. Per confronto, l’attuale Compass ha una lunghezza di 4,40 metri e un passo di 2,63 metri.

Ulteriori dettagli tecnici forniti dalla nuova piattaforma riguardano le specifiche elettriche. La struttura di base permette un’architettura elettrica a 400 volt e supporta motori elettrici con potenze che vanno da 220 CV a 390 CV, suggerendo che la versione elettrica della nuova Jeep Compass adotterà queste caratteristiche. Inoltre, la piattaforma consente una ricarica dal 20% all’80% in soli 27 minuti e può ospitare batterie fino a 98 kWh, offrendo un’autonomia compresa tra 500 e 700 km.

Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, Auto Express prevede che le linee della nuova Compass saranno più squadrate, mirando a trasmettere una sensazione di aggressività e robustezza accentuata. Per quanto riguarda gli interni, ci si aspetta un layout dello schermo integrato, finiture caratterizzate da diverse texture e un pacchetto di funzionalità avanzate di assistenza. Il debutto, come detto, avverrà entro la fine dell’anno, partendo da Europa e Nord America.