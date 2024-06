Alfa Romeo: ecco come è andata la terza tappa della 1000 Miglia 2024

Ieri si è corsa la terza tappa della 1000 Miglia, con destinazione Roma. Partendo da Viareggio, il convoglio ha virato verso l’interno per passare per Lucca, poi Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, fino a raggiungere Castiglione della Pescaia, un gioiello tutto da scoprire che offre un incredibile connubio tra mare, natura e storia. Anche stavolta Alfa Romeo ha fatto notare la sua presenza.

Alfa Romeo: sui social gli scatti più belli dell’emozionante terza tappa della 1000 Miglia 2024

Nel pomeriggio si è entrati nel Lazio passando per Marta – borgo di pescatori affacciato sulla sponda meridionale del lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico d’Europa – e successivamente si è superato Ronciglione, famoso per il suo Carnevale e lo scorso anno eletto borgo più bello d’Italia. E come sempre in quasi un secolo di storia, l’unico posto in cui potrebbe arrivare la corsa più bella del mondo è la città più bella del mondo: Roma.Anche qui le auto di Alfa Romeo non sono passate di sicuro inosservate.

L’arrivo della carovana della Freccia Rossa in Via Veneto è una festa per tutti e le vetture dell’Alfa Romeo, tra cui Junior e le nuove Quadrifoglio super sport vengono immortalate sugli smartphone degli appassionati in attesa del loro passaggio. Quasi un ennesimo tentativo dei flash dei paparazzi degli anni Cinquanta, quando le Alfa Romeo accompagnavano divi e attori nelle serate della Dolce Vita.

Nel frattempo oggi è già partita la quarta tappa della 1000 Miglia 2024 che si concluderà domani a Brescia da dove è partita.