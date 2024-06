Alfa Romeo Junior ibrida, il debutto alla Mille Miglia 2024

Esiste un’occasione più speciale ed esclusiva della 1000 Miglia per veder “sfilare” meraviglie della storia presente e passata dell’automobile? Qui, davanti al grande pubblico in presenza, oltre che di appassionati che seguono le novità attraverso mass media e smartphone, ha fatto il suo debutto la nuova Alfa Romeo Junior finalmente in strada per tutti i fan.

La corsa-evento, definita ormai decenni orsono da Enzo Ferrari “la più bella del mondo,” ha un legame da sempre speciale con Alfa Romeo. Lo raccontano le numerose vittorie nel corso degli anni di questa splendida corsa. L’ultima arrivata nella famiglia Alfa Romeo, appunto la Junior (ex Milano), si unisce quindi alle protagoniste della gara.

Si fanno notare una 1900 Sport Spider del 1954, una 1900 Super Sprint del 1956 e le nuove versioni Super Sport di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, dedicate alla prima vittoria di Alfa Romeo nella 1000 Miglia nel 1928. Nonostante faccia la sua apparizione all’evento come “l’ultima arrivata”, la Junior ha già ricevuto un’accoglienza straordinaria.

Insieme a lei e alle altre vetture menzionate che partecipano alla 1000 Miglia 2024, ci sono oltre 50 Alfa Romeo su un totale di 400 partecipanti. In breve, il gruppo del Biscione è il più numeroso e rappresentativo dell’automobilismo italiano in questa splendida kermesse. Le Alfa storiche affiancate da quelle più moderne come la Junior è semplicemente emozionante, inoltre si tratta di una delle prime vetture a vantare alcune tecnologie all’ultimo grido.

La Junior, infatti, è la prima a essere disponibile anche in versione elettrica, e offre una motorizzazione ibrida da 1.2 litri con 136 CV, con l’opzione per la trazione integrale intelligente grazie a un motore elettrico sul retrotreno. Inoltre, oltre ai sistemi di assistenza alla guida di livello 2, è una delle pochissime del suo segmento a disporre di fari a matrice di LED e integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment.

La “sfilata” di Alfa Romeo storiche e moderne sembra di far vivere sospesi nel tempo, in un museo in movimento attraverso le diverse fasi dell’evoluzione Biscione. Il percorso della Mille Miglia 2024 prevede ancora, per quanto riguarda oggi, mercoledì 12 giugno, la seconda tappa con arrivo a Viareggio alle 20:00.Domani, giovedì 13 giugno, partenza alle 6:15 per la terza tappa e arrivo a Roma dalle 20:30. Venerdì 14 giugno, avremo la quarta tappa, con partenza alle 6:15 e arrivo a San Lazzaro di Savena dalle 21:30. Per finire, poi, sabato 15 giugno, ultimo giorno con partenza da Bologna e arrivo a Brescia alle 13:30, seguito dalla sfilata delle vetture in Viale Venezia e arrivo nel centro città.