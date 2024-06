Nuova Fiat Panda: primo teaser del modello che debutterà l’11 luglio

Nuova Fiat Panda sta per arrivare. Manca meno di un mese al suo debutto ufficiale che avverrà l’11 luglio 2024. Ieri nel frattempo Fiat ha pubblicato le prime immagine teaser del nuovo modello in una storia di Instagram sul suo profilo ufficiale. Questo teaser ha rivelato il design dei cerchi e del paraurti anteriore della nuova Panda 2024. Presenta un aspetto squadrato, rimanendo fedele al concept car mostrato in precedenza. La vettura si fa notare anche per il suo colore giallo brillante, che aggiunge un tocco di stile audace e vivace al modello.

Primo teaser ufficiale per la nuova Fiat Panda che debutterà il prossimo 11 luglio

La nuova Fiat Panda arriverà sul mercato nelle vesti di crossover lungo circa 4 metri dalle forme squadrate. Il modello sarà costruito su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato sia in versione termica che elettrica al 100 per cento. Della prima i prezzi dovrebbero partire da poco meno di 15 mila euro per la seconda da poco meno di 24 mila euro. Si dice che in un secondo momento possa arrivare anche un’altra versione elettrica ancora più economica che partirà da circa 20 mila euro. La nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia a Kragujevac dando origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat da cui deriverà poi la nuova Fiat Multipla nel 2025 e un SUV coupé nel 2026.

Sicuramente man mano che ci avvicineremo alla data di debutto trapeleranno ulteriori immagini e notizie su questo atteso modello e non escludiamo di poter vedere le prime immagini senza veli prima della presentazione ufficiale del prossimo 11 luglio. Non resta dunque che aspettare e vedere che notizie arriveranno a proposito di questo atteso modello della principale casa automobilistica italiana che di certo è destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori nei prossimi anni.