Nuova Fiat Panda: sempre più vicina al debutto, cosa è emerso

Nuova Fiat Panda è la prossima grande sorpresa targata Fiat. Il suo debutto avverrà tra poco meno di un mese il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia un anniversario importante: 125 anni dalla sua nascita. Di questa auto ormai sappiamo tantissime cose anche se fino ad ora la casa torinese è riuscita a tenere nascota la sua auto quando manca davvero poco al suo debutto.

La nuova Fiat Panda sta per arrivare: ancora alcuna immagine senza veli della futura generazione

Si pensava che nel corso di questo mese di giugno le prime immagini senza veli della nuova Fiat Panda potessero emergere. Fino ad ora però ciò non è avvenuto. Ovviamente non escludiamo che la situazione possa cambiare totalmente da qui a fine mese anche se il tempo stringe. Sappiamo che la vettura trae origine dalla concept car Fiat Centoventi svelata nel 2019 e che assomiglierà alla recente Citroen C3. Le due auto infatti convidono la stessa piattaforma smart car di Stellantis e la stessa gamma di motori. Entrambe saranno dei crossover lunghi circa 4 metri dalle linee squadrate.

Sempre a proposito della nuova Fiat Panda, il CEO di Fiat Olivier Francois ha detto che l’auto sarà semplice ed essenziale come la prima generazione di Panda negli anni ’80. Le recenti immagini teaser pubblicate da Fiat che mostrano la versione concept del modello sempre secondo quanto dichiarato da Francois sono molto vicine al modello reale. Infatti per creare questi concetp si è partiti proprio dalla versione di produzione.

La nuova Fiat Panda vedrà un’evoluzione nelle sue dimensioni, con una lunghezza prevista di circa 4 metri, in aumento rispetto agli attuali 365 cm. Questo cambiamento è reso possibile grazie all’adozione della piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata per la nuova Citroen C3, che presenta dimensioni simili. Questa base condivisa permetterà alla nuova Panda di offrire sia motorizzazioni tradizionali che una versione completamente elettrica.

L’allungamento delle dimensioni della nuova Panda potrebbe posizionarla in una categoria superiore rispetto al modello attuale, offrendo così un’esperienza di guida e un comfort maggiori. Nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia, Nord Africa e Brasile e sarà una vettura di valenza globale che sarà commercializzata in 4 diversi continenti. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà la nuova Fiat Multipla nel 2025.