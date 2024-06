Nuova Fiat Panda: il suo debutto sarà il pezzo forte dei festeggiamenti per i 125 anni di Fiat

Nuova Fiat Panda sta per debuttare. Tra un mese esatto avverrà infatti la presentazione ufficiale dell’atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma della principale casa automobilistica italiana. L’11 luglio 2024 Fiat festeggia i suoi primi 125 anni di attività. Di conseguenza la nuova Panda rappresenterà la sorpresa più importante in serbo per festeggiare nel migliore dei modi quell’importante anniversatio.

Nuova Fiat Panda sarà un modello fondamentale che per diversi anni convivrà nella gamma di Fiat con l’attuale Panda che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano almeno fino al 2029. La nuova generazion inevece come sappiamo sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac. La vettura utilizzerà la nuova piattaforma smart car realizzata da Stellantis con l’obiettivo di portare sul mercato auto elettriche low cost. Ovviamente la Panda non sarà solo elettrica ma arriverà sul mercato anche in versione termica. In entrambi i casi si tratterà di una vettura pratica, funzionale ed essenziale e dal rapporto qualità prezzo davvero interessante. Insomma si tratterà di una vera gatta da pelare per la nutrita concorrenza nel segmento B dei crossover.

Nuova Fiat Panda sarà un’auto mondiale. Infatti verrà venduta anche in Africa e Sud America. Nel continente latino americano secondo le ultime indiscrezioni l’auto si dovrebbe chiamare nuova Fiat Argo e debuttare agli inizi del 2026. Vedremo dunque se da qui al prossimo 11 luglio usciranno fuori nuovi dettagli dell’atteso modello e soprattutto le prime immagini senza veli che non dovrebbero mancare.