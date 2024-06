Maserati protagonista in occasione del G7 a Borgo Egnazia in Puglia

La Maserati Grecale è l’auto ufficiale del G7, in svolgimento presso Borgo Egnazia, in Puglia. Una flotta di 20 esemplari del modello sono al servizio delle delegazioni e dei gruppi di lavoro, nell’ambito del vertice intergovernativo che riunisce i potenti del mondo.

La scelta è caduta sulla versione Modena, spinta da un motore a 4 cilindri mild hybrid da 330 cavalli, che regala prestazioni, versatilità e lusso, insieme a contenuti tecnologici innovativi. Il tutto con uno stile discreto e con un comfort di adeguato livello.

Le vetture portate a Fasano di Puglia, per il G7, sfoggiano una carrozzeria con verniciatura metallizzata Nero Tempesta, che regala note aggiuntive di classe al corpo grafico. Per un impegno di tale portata non poteva esserci scelta migliore, essendo bandite le colorazioni più vivaci. Anche i cerchi in lega da 20 pollici seguono lo stesso approccio cromatico, con un black lucido. Solo le pinze dei freni rosse escono fuori dal protocollo, per sottolineare la grinta delle auto di fascia alta 100% Made in Italy.

Ciascuna Maserati Grecale Modena utilizzata nelle missioni di servizio del G7, in corso di svolgimento a Borgo Egnazia, è dotata di interni in pelle nera, con cuciture grigie. Dovendo svolgere un ruolo di rappresentanza, non stupisce la presenza dei vetri posteriori privacy. Le auto della flotta del “tridente”, come dicevamo, stanno accompgnando i rappresentanti dei Paesi partecipanti nei loro spostamenti durante il vertice, garantendo il comfort e l’eleganza che servono in casi del genere.

Ad utilizzare il SUV modenese sono gli sherpa ed altri membri delle delegazioni, come già avvenuto nella fase di preparazione al vertice dei 7 grandi, coi diversi incontri ministeriali. Presso la sede della Sala Stampa, allestita in un’area dedicata della Fiera Del Levante a Bari, sono inoltre esposte due altre vetture Maserati: una GranTurismo Trofeo, nella colorazione Giallo Genio, e una MC20 Cielo, in livrea Blue Victory. Un bel ritorno di immagine per la casa emiliana, nel summit più importante del mondo che, per la prima volta, registrerà anche la presenza di un Papa.

Foto Maserati