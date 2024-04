Maserati Grecale Modena è auto ufficiale del G7

Venti Maserati Grecale Modena accompagneranno le delegazioni e i gruppi di lavoro, negli spostamenti fra le varie sedi degli incontri del G7 che precederanno il vertice ufficiale dei sette potenti della Terra, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia. L’auto del “tridente” è stata scelta dall’organizzazione intergovernativa che riunisce i rappresentanti dei paesi economicamente più avanzati al mondo.

Il SUV modenese sarà usato per i trasferimenti degli sherpa e di altri protagonisti, in occasione delle riunioni ministeriali che, nel corso di queste settimane, affiancheranno le attività del summit, cui partecipano Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, con l’aggiunta dell’Unione Europea. Saranno quindi le Maserati Grecale a garantire alcuni importanti spostamenti tra le diverse località italiane in cui si svolgeranno gli incontri.

Foto Maserati

Già un primo impiego ha preso forma nella riunione ministeriale d’apertura, che si è svolta verso metà marzo nelle città di Verona e Trento, con focus su industria, tecnologia e digitale. Per chi non lo sapesse, il G7 è accolto nelle nazioni della presidenza pro tempore. Questa, per il 2024, fa capo all’Italia, per la settima volta nella sua storia.

Positivo, anche in termini di immagine, il ritorno che la casa del “tridente” e, più in generale, il Made in Italy potranno avere dalla scelta della Maserati Grecale come auto ufficiale. La versione selezionata per la fornitura è la Modena, con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 cavalli di potenza, che eccelle in prestazioni, abitabilità e comfort.

Tutti i 20 esemplari destinati all’importante ruolo istituzionale hanno la carrozzeria verniciata in Nero Tempesta metallizzato. Gli interni sono in pelle nera con cuciture grigie. Della dotazione fanno parte i vetri posteriori privacy e i cerchi da 20 pollici nella colorazione nero lucido, dove spiccano le pinze freno di colore rosso. Queste vetture, come dicevamo, accompagneranno durante i loro spostamenti i numerosi attori e rappresentanti dei diversi Stati membri e delle istituzioni locali, impegnati in un fitto calendario di riunioni tecniche ed eventi ufficiali. Per Maserati un ruolo molto importante.