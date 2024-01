Maserati Grecale Modena Sport: nuova versione speciale per il SUV

Il Maserati Grecale Modena Sport rappresenta una novità intrigante nel segmento dei SUV sportivi, in particolare per il mercato britannico. Con soli 50 esemplari destinati al Regno Unito, questa edizione limitata si posiziona tra la versione Modena di fascia media e quella Trofeo top di gamma, evidenziando l’unicità e il prestigio che il brand modenese conferisce ad ogni sua creazione.

Il nuovo Grecale Modena Sport vanta cerchi Crio Gloss Black da 21”, un design che si allinea con altri dettagli come lo splitter, le minigonne laterali, i loghi e l’apertura diurna. Le pinze freno rosse e i vetri posteriori oscurati aggiungono un contrasto visivo sorprendente. Disponibile nelle colorazioni Nero Tempesta, Bianco Astro, Blu Intenso e Grigio Lava, offre un’estetica distintiva.

Maserati Grecale Modena Sport: nel Regno Unito arriva una nuova limited edition

L’abitacolo si distingue per tappezzeria in pelle nera o rossa, cucita con il design Chevron e accompagnata da inserti in legno nero lucido. Dotazioni premium quali impianto audio Sonus Faber, Apple CarPlay, Android Auto e tetto panoramico elettrico enfatizzano ulteriormente la natura esclusiva del veicolo.

Il nuovo Maserati Grecale Modena Sport è equipaggiato con un sistema di infotainment dotato di un display touch da 12.3 pollici, un quadro strumenti digitale da 8.8 pollici, un caricatore wireless per smartphone compatibili, una retrocamera, dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la frenata attiva posteriore, il cruise control adattivo e il controllo di discesa.

Sotto il cofano troviamo un motore mild hybrid da 2 litri con potenza di 330 CV, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 marce, a un differenziale a slittamento limitato meccanico, a delle sospensioni adattive e ad ammortizzatori attivi variabili elettronicamente. Questo SUV sportivo accelera da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 240 km/h.

Mentre la casa automobilistica modenese non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi, l’esclusività e le specifiche avanzate suggeriscono un posizionamento premium. Per riferimento, la versione Modena parte in Italia da 90.700 euro mentre la Trofeo da 122.000 euro. Poi abbiamo le varianti GT 250 e GT da 81.000 euro e Folgore completamente elettrica da 127.100 euro.

Ad ogni modo, il nuovo Maserati Grecale Modena Sport è una testimonianza dell’abilità del costruttore modenese nel combinare prestazioni, lusso e design esclusivo. Questa edizione limitata non è solo un importante aggiunta al portfolio di SUV sportivi, ma anche un simbolo dell’impegno del marchio di Stellantis nel soddisfare le esigenze di un pubblico d’élite, in particolare nel mercato britannico.