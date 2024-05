Jeep Avenger: da sola vende più di tutta la gamma Alfa Romeo

Jeep Avenger è stata accolta sul mercato nel migliore dei modi. Oltre ad aver già vinto svariati premi il SUV compatto fin da subito si è distinto per essere un vero e proprio successo di mercato. Basta sapere che da sola questa auto è riuscita a vendere più di tutta la gamma di Alfa Romeo nei primi 4 mesi dell’anno in Europa.

Successo per Jeep Avenger in Europa: da sola vende più dell’intera gamma di Alfa Romeo

Nei primi quattro mesi del 2024, dal primo gennaio al 30 aprile, le vendite dell’auto marchiata Jeep hanno raggiunto il notevole numero di 25.422 vetture, di cui 5.557 solamente nel mese di aprile. Questi dati mostrano che l’Avenger da sola ha superato le vendite complessive di tutte le vetture a marchio Alfa Romeo in Europa, incluse quelle relative al nostro paese. Effettivamente, sommando le vendite di Giulia, Stelvio e Tonale, si ottiene un totale di 16.891 vetture nei primi quattro mesi dell’anno.

Questo numero è inferiore di circa 7.600 auto rispetto alle vendite della sola Avenger durante lo stesso periodo. Quello che ci si domanda è se ci troviamo di fronte ad un risultato straordinario di Jeep Avenger o se piuttosto sono i dati di Alfa Romeo a non essere particolarmente lusinghieri.

Ricordiamo che Jeep Avenger è disponibile in versione elettrica al 100 per cento, benzina e ibrida. Inoltre un paio di giorni fa è stata svelata anche la versione 4xe che dovrebbe dare ulteriore smalto alle sue vendite nel vecchio continente. Insomma Jeep pare aver fatto centro con la sua nuova entry level che sta ottenendo risultati molto positivi in Europa. Ricordiamo che questa auto viene prodotta a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento di Stellantis dove vengono fabbricate anche Fiat 600 e Alfa Romeo Junior.