Jeep Avenger: in Brasile non sarà prodotto insieme alla nuova Fiat Panda

Lanciata in Europa lo scorso anno, la Jeep Avenger è il primo modello 100% elettrico del marchio nord americano. Proposto anche con versioni ibride, il SUV derivato dalla Peugeot 2008 arriva in Brasile nel 2026.

Jeep Avenger: ecco dove potrebbe essere prodotto in Brasile

Secondo il giornalista Marlos Ney Vidal, direttore del portale Autos Segredos, il modello sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Rio de Janeiro a Porto Real. Inizialmente il modello doveva essere prodotto nello stabilimento di Betim insieme alla nuova Fiat Panda che forse in Sud America si chiamerà Nuova Argo, ma secondo quanto accertato dal collega il gruppo automobilistico avrebbe cambiato i propri piani.

Del resto Jeep Avenger è costruito sulla piattaforma CMP sviluppata dall’ex Peugeot-Citroën (PSA) prima della creazione di Stellantis. Oggi la piattaforma è già utilizzata a Porto Real per produrre la Citroën C3 e il SUV Citroen C3 Aircross. Verrà utilizzato anche nella coupé Citroen Basalt, che debutterà alla fine dell’anno. Dunque pare logico che sia proprio quella la fabbrica in cui la recente vettura di Jeep possa venire assemblata in Brasile.

Per assemblare la Jeep a Rio de Janeiro, Stellantis dovrà impegnare parte dei restanti 3 miliardi di R$ del suo pacchetto di investimenti da un miliardo di dollari fino al 2030. In totale, 32 miliardi di R$ saranno investiti negli stabilimenti del gruppo situati in Brasile e Argentina. Vedremo dunque se questa notizia sarà confermata e se davvero sarà quello lo stabilimento scelto per la produzione di Jeep Avenger in Sud America che come vi abbiamo anticipato dovrebbe prendere in quella regione il posto di Jeep Renegade come nuova entry level del marchio americano di Stellantis.