Nuova Fiat Multipla: e se non fosse così simile alla C3 Aircross?

Nuova Fiat Multipla sarà la seconda di due grosse novità che la principale casa automobilistica italiana ha in serbo. La prima come sappiamo è la nuova Fiat Panda che debutterà tra poco più di un mese il prossimo 11 luglio 2024. Poi l’anno prossimo toccherà anche alla nuova Multipla che sarà un crossover di segmento C che prenderà il posto di Fiat Panda e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti.

Il 2025 sarà l’anno della nuova Fiat Multipla: ecco come sarà

La nuova Fiat Multipla che qui vi mostriamo in alcuni render di Tommaso D’Amico apparsi negli scorsi mesi sul web, nascerà su piattaforma smart car di Stellantis è sarà prodotta dal gruppo automobilistico presso il suo stabilimento di Kenitra in Marocco. Di questa auto sappiamo che avrà elementi in comune con il mitico antenato che come sappiamo però era una monovolume.

Della nuova Fiat Multipla è stato detto che sarà una sorta di gemella della recente Citroen C3 Aircross. Le due auto infatti avranno le stesse dimensioni, circa 4,4 metri di lunghezza, la stessa piattaforma e la stessa gamma di motori. Entrambe hanno la configurazione a 5 e 7 posti. Questo ha portato molti a pensare che le due auto possano essere molto simili anche dal punto di vista del design.

In realtà da quello che ci risulta sebbene inevitabilmente qualche somiglianza ci sarà, comunque le due auto manteranno ciascuna la propria identità. Insomma non ci sarà pericolo di scambiarle vedendole per la strada. La nuova Fiat Multipla sarà infatti immediatamente riconoscibile come una vettura di Fiat. Ci saranno elementi di design tipici della casa automobilistica torinese. Questa auto farà parte della nuova famiglia Panda che nascerà con la presentazione della nuova Fiat Panda a luglio. Le due auto presenteranno numerosi elementi di design in comune.