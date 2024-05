Nuova Fiat Multipla: sarà così la gemella di Citroen C3 Aircross?

Nuova Fiat Multipla è una delle prossime novità di Fiat. La vettura sarà svelata nel corso del 2025. Si tratterà di un modello importante che prenderà il posto di Fiat Tipo nel segmento C del mercato anche se sarà totalmente diversa rispetto a questo modello. Si tratterà infatti di un crossover lungo circa 4,4 metri che sarà prodotto su piattaforma smart car di Stellantis presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Multipla che vedremo nel corso del 2025

Questo sarà il secondo modello della famiglia Panda che avrà origine con la nuova generazione di Panda che sarà ufficialmente presentata il prossimo 11 luglio 2024. A proposito della nuova Fiat Multipla oggi vi segnaliamo un nuovo render pubblicato dal sito francese Auto-moto e realizzato da Julien Jodry che immagina così il futuro modello della principale casa automobilistica italiana.

La nuova Fiat Multipla sarà una gemella della Citroen C3 Aircross e della Opel Frontera, condividendo con loro la piattaforma e le dimensioni. Anche le forme e le proporzioni saranno simili, sebbene la Multipla presenterà l’ultimo design di Fiat, che verrà rivelato per la prima volta l’11 luglio, in occasione della presentazione della nuova Panda.

Nuova Fiat Multipla come la nuova Fiat Panda arriverà sul mercato con prezzi molto interessanti sia per le versioni elettriche che per quelle con motore a combustione. Inoltre rispetto alla Panda sarà ancora più spaziosa all’interno avendo circa 40 cm di lunghezza in più. Si vocifera della possibilità che sul mercato oltre alle versioni a 5 posti possano arrivare anche versioni a 7 posti.

Come si evince da questo render la vettura avrà molto in comune con il recente concept mostrato da Fiat nelle scorse settimane. Ci saranno anche dei richiami alla sua celebre antenata. Inoltre non mancheranno gli elementi di design in comune con la nuova Panda. Con questa auto e anche con la nuova Panda, Fiat pensa di poter dare serio filo da torcere alla concorrenza, Dacia compresa.