Nuova Fiat Panda sempre più vicina: tra circa 50 giorni il suo debutto ufficiale

Nuova Fiat Panda è la prossima grande novità attesa per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Al suo debutto dovrebbero mancare circa 50 giorni dato che la sua presentazione dovrebbe essere stata fissata da Stellantis per il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui la casa torinese festeggia un compleanno molto ma molto importante: 125 anni.

Nuova Fiat Panda segnerà l’inizio di una nuova epoca per Fiat. Si tratterà dunque di un’auto importantissima da cui dipenderà il futuro della principale casa automobilistica italiana. Questa auto infatti oltre ad essere diversissima dall’attuale generazione con cui convivrà per molti anni, segnerà l’avvio di una nuova famiglia di auto che si contrapporrà alla gamma 500 e da cui in futuro arriverà anche una nuova Fiat Multipla che dovrebbe essere presentata entro la fine del prossimo anno.

Nuova Fiat Panda che qui vi mostriamo in un render del creatore digitale e designer Kleber Silva nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta da Stellantis presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia. Si tratterà di un’auto globale che sarà venduta anche in altri continenti ed infatti sarà prodotta anche in Nord Africa e Brasile. In America Latina però dato che il nome Panda non è molto conosciuto Fiat potrebbe optare per un altra denominazione. In particolare si parla per quel continente di nuova Argo o nuova Uno.

Nuova Fiat Panda che sarà lunga circa 4 metri avrà molto in comune con la recente Citroen C3 svelata lo scorso autunno. L’auto arriverà sul mercato sia in versione termica che anche con 1 o 2 versioni elettriche al 100 per cento. In Entrambi i casi si tratterà di auto molto convenienti con prezzi abbordabili anche senza incentivi. Per l’elettrica entry level si parla di un prezzo intorno ai 20 mila euro al netto di incentivi, per la termica si potrebbe partire da circa 14 mila euro.

Al momento questo è quello che sappiamo ma siamo sicuri che già nei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli sulle specifiche e sulle caratteristiche di questo modello destinato a monopolizzare a lungo l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori oltre a rappresentare in breve tempo uno dei modelli più venduti da Fiat in assoluto a livello globale.