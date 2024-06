La 24 Ore di Le Mans è ufficialmente iniziata per il Team Peugeot TotalEnergies

Dopo le verifiche amministrative e tecniche – la tradizionale “Pesatura” – organizzate in Place de la République a Le Mans, 18 vetture tra cui 8 prototipi Hypercar hanno percorso le strade di Le Mans lungo un percorso di due chilometri e davanti a migliaia di spettatori. Paul Di Resta era al volante della Peugeot 9X8 #94.

Team Peugeot TotalEnergie: partita l’avventura alla 24 ore di Le Mans

Questa domenica, le prime corse sul Circuit de la Sarthe sono iniziate alle 10:00, un’occasione per i team e i piloti di rifamiliarizzare con questo circuito unico, che per il resto del tempo è costituito per metà da strade aperte al traffico. Il circuito della 24 Ore è riservato alle corse automobilistiche solo una o due volte l’anno. Il pubblico era già numeroso per ammirare l’imponente schieramento di questa 92esima edizione: 62 vetture.

Le sei ore di guida durante la giornata di test hanno quindi permesso ai piloti del Team Peugeot TotalEnergies di orientarsi o di orientarsi prima delle prime sessioni di prove libere e di qualificazione di mercoledì. Le due Peugeot 9X8 evoluzione 2024, al debutto a Le Mans, hanno completato complessivamente 119 giri.

Parallelamente allo spettacolo in pista, la 24h di Le Mans sta ultimando gli ultimi preparativi per accogliere martedì i primi tifosi. La casa del Leone sarà presente nel villaggio con uno spazio interamente dedicato ai suoi sostenitori, con la possibilità di ammirare la 9X8, gareggiare contro i piloti sui simulatori o addirittura allenare i propri riflessi sul Batak. I DJ arriveranno e creeranno l’atmosfera sullo stand per tutto il fine settimana.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport ha dichiarato: “La giornata di test ci ha permesso di lavorare sugli assetti per la gara in termini di sospensioni, aerodinamica… Abbiamo completato stint piuttosto lunghi per vedere il degrado delle gomme per la gara. Il Team Peugeot TotalEnergies ha avuto un grande successo in Place de la République dove la gente si è avvicinata spontaneamente alla Peugeot 9X8. Per noi è un grande piacere incontrare fan, persone appassionate del marchio che hanno sempre storie da condividere. »

Loïc Duval (Peugeot 9X8 #94): “C’è già tanta, tantissima gente in città e nel circuito. È davvero molto bello. Siamo in corsa e forse non stiamo sfruttando abbastanza questi momenti, è vero… Questa mattina abbiamo fatto una serie di assetti e fatto numerose prove. Questo pomeriggio abbiamo continuato a seguire il nostro programma di lavoro. I tre piloti hanno guidato, questo era l’importante in quella giornata. Scopriamo il comportamento della 9X8 2024 su questo circuito. Il tempo è bello, va tutto bene! »

Paul Di Resta (Peugeot 9X8 #94): “Quando vedi tutte le infrastrutture del circuito, tutte queste persone in città alla pesatura e alla parata, tutti questi tifosi che hanno potuto vedere le auto da vicino… Le Mans è qualcosa di incredibile! Dopo il Centenario dello scorso anno, anche questa edizione si preannuncia eccezionale con tutti questi costruttori in pista. Stiamo seguendo la nostra tabella di marcia, sappiamo che abbiamo molto lavoro e molto da imparare con questa 9X8 2024 che debutta qui sul circuito di Le Mans”.