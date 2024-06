Jeep Renegade, interruzione delle vendite in Nord America

Jeep ha lanciato molti veicoli 4×4 nel corso degli anni. Si pensi a modelli come Cherokee, Wagoneer e il rinomato Wrangler tra i suoi maggiori successi. La Jeep Renegade non è generalmente considerata uno dei modelli di punta, ma dalla sua introduzione nel 2015 ha rappresentato un’opzione molto gradita nella gamma del marchio interno a Stellantis. Sembra, però, che il modello 2023 della Renegade sarà l’ultimo disponibile negli Stati Uniti e in Canada.

Jeep ha confermato ufficialmente questa notizia all’inizio dell’anno, pur mantenendo la vendita del SUV nei mercati dove veicoli “più piccoli” trovano comunque successo, come Messico, Europa, Sud America. La decisione di interrompere la Renegade in Nord America è stata una sorpresa, dato che il modello ha fatto parte della proposta di Jeep per praticamente un decennio.

La fine della produzione per il mercato nordamericano sembra essere dovuta a prestazioni di vendita giunte recentemente a risultati deludenti. La Renegade ha registrato vendite inferiori alle aspettative, con un notevole calo negli ultimi tempi. Stellantis ha riportato una diminuzione del 6% nelle vendite della Renegade tra il 2022 e il 2023.

Alla luce di questi dati, la decisione di Jeep di cessare la produzione della Renegade appare comprensibile, con l’azienda che sta pianificando di introdurre modelli più competitivi per il mercato statunitense e canadese.

L’aumento della popolarità dei SUV più grandi ha decisamente complicato la sua posizione. Questo trend è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove pick-up e SUV di maggiori dimensioni rappresentano oltre l’80 per cento delle vendite di nuove auto. Diventa difficile per la Renegade trovare il suo spazio in un mercato già affollato.

È probabile, dunque, che Jeep promuova maggiormente la Compass come offerta entry-level del marchio. La Compass, introdotta nel 2017, è simile alla Renegade per costruzione e caratteristiche, ma è più lunga e larga, quindi più attraente per alcuni acquirenti. Il prezzo di partenza di una Compass base, inoltre, è di 25.900 dollari, inferiore di oltre 2.500 dollari rispetto a una Renegade base.