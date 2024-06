Jeep Wagoneer ottiene il Top Safety Pick 2024 nei crash test di IIHS

La Jeep Wagoneer 2023 e 2024 ha ottenuto la valutazione Top Safety Pick dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). “Questo riconoscimento conferma l’impegno dei nostri ingegneri, che hanno integrato una tecnologia all’avanguardia in ogni aspetto del design del Wagoneer”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America. la robusta struttura della carrozzeria e una suite completa di oltre 120 funzionalità di sicurezza avanzate standard e disponibili, contribuiscono a creare un ambiente sicuro per conducenti e passeggeri.”

Per qualificarsi come Top Safety Pick, è richiesta una valutazione “buona” in tutti i carsah test. Si tratta del risultato più alto possibile – mentre per i fari va bene una valutazione “buona” o “accettabile” ma si deve trattare di fari di serie su tutti i livelli di allestimento. Inoltre, i veicoli devono fornire punteggi “buoni” o “accettabili” per la prevenzione degli incidenti frontali con i pedoni.

La funzione di prevenzione degli urti frontali con pedoni della Jeep Wagoneer – Full-Speed ​​Collision Warning con Active Braking – ha ottenuto una valutazione “buona”, avendo ottenuto risultati altrettanto buoni negli scenari di test IIHS che coinvolgevano un adulto che attraversava una strada di notte e un bambino che emergeva da dietro un ostacolo alla luce del giorno.

Questa caratteristica è di serie nella Jeep Wagoneer. Segnaliamo inoltre anche che una telecamera e sensori radar sono integrati nel paraurti anteriore del veicolo per rilevare e seguire pedoni o ciclisti in tempo reale. Se una collisione frontale sembra imminente e il conducente non ha reagito, il sistema è progettato per attivare i freni del veicolo.

Altre caratteristiche di sicurezza di serie sulla Jeep Wagoneer vanno dal monitoraggio degli angoli ciechi con rilevamento del percorso trasversale posteriore al controllo dell’oscillazione del rimorchio. “La Jeep Wagoneer rappresenta una proposta di valore superiore per i clienti che cercano un’esperienza di guida premium”, ha affermato Peffer.