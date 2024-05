Nuova Jeep Cherokee: tornerà nel 2025 e forse sarà prodotta in Italia

Nuova Jeep Cherokee, come vi abbiamo annunciato in precedenza, tornerà a far parte della gamma della casa automobilistica americana dopo essere uscita di scena nel 2023. Il suo ritorno nel 2025 è stato confermato dal CEO di Jeep Antonio Filosa parlando con Il Sole 24 Ore. Il quotidiano ipotizza la possibile produzione di questa auto nel nostro paese. Sempre secondo lo stesso giornale la vettura potrebbe essere prodotta presso lo stabilimento di Melfi. Al momento però questa notizia non è stata ancora conferma ufficialmente e dunque si attendono notizie più certe.

Il debutto della nuova Jeep Cherokee avverrà nel 2025 secondo quanto fatto trapelare dal CEO Filosa

A nostro avviso il fatto che la nuova Jeep Cherokee possa essere prodotta a Melfi risulta un po’ strano per una questione di piattaforme. In quella fabbrica infatti in futuro saranno prodotte 5 auto su base della piattaforma STLA medium tra cui la nuova Lancia Gamma. Invece la futura Cherokee dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Large e dunque se davvero sarà prodotta in Italia potrebbe essere realizzata presso lo stabilimento di Cassino che sarà l’unico nei prossimi anni a costruire auto su quella piattaforma tra cui le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

Nuova Jeep Cherokee è un modello molto popolare negli Stati Uniti e dunque se davvero la sua produzione avvenisse nel nostro paese sarebbe un’ottima notizia. Ovviamente al momento non sappiamo se la produzione in Italia riguarderà solo l’Europa o se il modello sarà prodotto anche in qualche altro stabilimento. Vedremo nel corso dei prossimi mesi quali altre notizie arriveranno e soprattutto se ci saranno notizie certe a proposito del luogo scelto per la sua produzione.