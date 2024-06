Carlos Tavares: “Sugli incentivi fenomeno anomalo”

Anche il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares ha ammesso di essere rimasto molto sorpreso dal fatto che gli eco incentivi si sono esauriti praticamente in circa 10 ore. Il capo di Stellantis ha parlato di un fenomeno anomalo. È accaduto qualcosa di molto strano che ha suscitato sorpresa anche in noi. Le autorità preposte stanno attualmente conducendo le indagini”.

Carlos Tavares ha ammesso che Stellantis sta cercando di capire cosa sia successo esattamente e cosa abbia scatenato questo strano fenomeno. Al momento però il manager portoghese dice di non avere nessuna indicazione per dire cosa sia esattamente successo. Saranno dunque le autorità ad indagare e capire cosa effettivamente abbia provocato il sold out così veloce degli incentivi, cosa che non era mai accaduta prima d’ora.

La situazione italiana si distingue sicuramente in Europa: gli ingenti incentivi, annunciati alla fine del 2023 e attivati dopo più di cinque mesi, sono stati esauriti in breve tempo. Anche Massimo Artusi, presidente di Federauto, l’associazione dei concessionari, ha espresso la necessità di maggiore trasparenza in merito. Sempre da Melfi Carlos Tavares ha anche garantito la piena operatività di tutti gli stabilimenti italiani al 2030 e anche la piena occupazione con la possibilità di lavorare su 15 turni settimanali.

Dunque buone notizie per dipendenti e sindacati che avevano manifestato molte perplessità a proposito del futuro delle fabbriche di Stellantis in Italia per i prossimi anni. Carlos Tavares si è detto consapevole della preoccupazione dei sindacati per quanto riguarda l’incremento delle vendite di auto elettriche ma ha invitato tutti a ricordare che la maggior parte delle vetture elettriche che saranno prodotte in Italia verranno vendute all’estero dunque si deve valutare la cosa da un punto di vista più internazionale. Il portoghese ha ricordato che in Europa la situazione in proposito è piuttosto variegata si va da paesi in cui le auto elettriche rappresentano il 2 per cento ad altri dove arrivano al 64 per cento.