Opel Frontera coupé: un video anticipa il design dell’ipotetica versione?

Opel Frontera coupé è un render tratto da un video pubblicato nelle scorse ore dal canale di YouTube Mahboub1 che ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo ipotetico futuro modello qualora la casa automobilistica tedesca di Stellantis decidesse di realizzare una versione più sportiva del suo recente SUV compatto.

Un video mostra come sarebbe il design di una futura Opel Frontera coupé

Ovviamente è assai improbabile che una Opel Frontera Coupè faccia la sua comparsa nella gamma della casa automobilistica di Russelsheim che sembra intenzionata a puntare su altri modelli per arricchire la sua gamma che come sappiamo in futuro sarà composta solo ed esclusivamente di auto elettriche al 100 per cento.

Il recente ritorno sul mercato di un nome storico come quello di Opel Frontera ha suscitato un certo entusiasmo tra gli appassionati di auto e i fan del marchio. Questo entusiasmo si riflette anche con render come quello di questa Opel Frontera coupé. Ovviamente se questa auto in futuro si facesse realmente nascerebbe sempre su piattaforma smart car di Stellantis, la stessa utilizzata per la Frontera “reale” e anche per numerosi altri modelli come le recenti Citroen C3 e C3 Aircross o le future Nuove Fiat Panda e Fiat Multipla.

Questa auto presenta versioni termiche e versioni elettriche, tutte con prezzi molto competitivi come del resto avviene per ogni altra auto di Stellantis che nasce da questa piattaforma. Vedremo se le vendite premieranno la scelta di Opel di riportare in vita un modello di questo tipo dopo una lunga assenza.