Jeep riconosciuto per il 23° anno consecutivo come il marchio più patriottico d’America

Il marchio Jeep, che celebra più di ottant’anni di libertà, avventura, passione e autenticità, è stato nuovamente nominato il marchio più patriottico d’America. Per il 23° anno consecutivo, il marchio di Stellantis è il marchio più patriottico d’America, secondo il sondaggio Most Patriotic Brands di Brand Keys. I consumatori intervistati hanno valutato i marchi che meglio incarnano il valore del patriottismo nel 2024.

Jeep mantiene il primo posto come marchio più patriottico d’America nel sondaggio annuale Brand Keys

“Essere riconosciuti come il marchio più patriottico d’America per il 23° anno consecutivo è una testimonianza dei nostri appassionati proprietari ed entusiasti che abbracciano con tutto il cuore l’avventura all’aria aperta e la libertà che il nostro brand offre. L’offerta Jeep 4×4 non è seconda a nessun’altra”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America.

Per determinare le classifiche 2024, Brand Keys ha intervistato più di 7.460 consumatori, di età compresa tra 18 e 65 anni, bilanciati per genere e appartenenza politica, ha valutato 1.381 marchi in 143 categorie B2C e B2B, utilizzando le misure di coinvolgimento emotivo di Brand Keys. Le valutazioni hanno valutato la risonanza del marchio in base al valore unico del patriottismo e il marchio Jeep è stato identificato come il migliore per affrontare le sfide odierne del patriottismo.

“Il patriottismo è uno dei valori più potenti che un marchio possa possedere. Jeep ha la proprietà primaria di quel valore, con un vero sostegno emotivo. Il marchio ha una storia forgiata nel passato e nel presente”, ha affermato Robert Passikoff, presidente e fondatore di Brand Keys. “E se esiste qualcosa come il ‘DNA patriottico’, questo emerge dalle nostre valutazioni sul coinvolgimento emotivo dei marchi più patriottici. In un mercato più politico e partigiano, Jeep è stata in grado di creare un legame con tutti i consumatori, motivo per cui Jeep è in cima alla lista ogni anno”.

Il marchio Jeep e l’USO festeggiano inoltre 16 anni insieme per aiutare a sostenere e mantenere i membri delle forze armate nazionali connessi a tutto ciò che dà significato al loro servizio. Maggiori informazioni possono essere trovate su USO.org.

Inoltre, attraverso il programma di incentivi militari del marchio Jeep, personale militare selezionato ha diritto a bonus militari in denaro da utilizzare per veicoli selezionati del marchio Jeep. Sono ammessi al programma i veterani attivi, di riserva attiva, militari in pensione, militari di riserva in pensione, veterani disabili al 100% e veterani congedati con onore entro 12 mesi dalla data di dimissione. L’offerta si applica agli acquisti e ai leasing di veicoli selezionati del marchio Jeep 2024 e 2023.

Jeep

Un altro premio per chi possiede un fuoristrada del brand è il Jeep Wave, un programma premium di fidelizzazione e assistenza clienti disponibile per l’intera gamma 4×4, ricco di vantaggi esclusivi per offrire ai proprietari di veicoli Jeep la massima assistenza e dedizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il marchio Jeep invita apertamente tutti a vivere la vita al massimo offrendo un ampio portafoglio di veicoli, tra cui Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee L a tre file, Grand Cherokee 4xe, Renegade, Wrangler, Wrangler 4xe, Wagoneer, Grand Wagoneer e ora, cpn l’introduzione della sua prima vettura completamente elettrica negli Stati Uniti, anche la Jeep Wagoneer S.