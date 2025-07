Stellantis Atessa: al via la produzione delle nuove versioni del Large Van “Cargo Box” e dei Veicoli Ricreativi

Stellantis Pro One ha ufficialmente avviato la produzione del Cargo Box BEV presso lo stabilimento di Atessa (CH) in Italia, sede dei Large Van del gruppo (Citroën, FIAT Professional, Opel, PEUGEOT e Vauxhall). Questi veicoli mantengono una leadership consolidata nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, con una quota superiore al 30%.

Il Cargo Box BEV si distingue come uno dei veicoli commerciali elettrici leggeri più performanti, offrendo un’eccellente capacità di carico di 18,3 m³. Le dimensioni interne sono di 4.230 mm in lunghezza, 2.032 mm in larghezza e 2.150 mm in altezza, garantendo uno spazio ampio e funzionale. Il veicolo si basa sulla versione Battery Electric Chassis Cab, equipaggiata con un motore che eroga 410 Nm di coppia e una potenza di 200 kW (270 CV), alimentato da una batteria da 110 kWh che assicura un’autonomia fino a 323 km.

Per chi necessita di una capacità ancora maggiore, è prevista la versione L4 con un volume di carico ampliato a 20,5 m³, grazie a una lunghezza interna di 4.500 mm e un’altezza di 2.300 mm, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze professionali.

Per ampliare ulteriormente l’offerta sulla gamma Large Van, Stellantis Pro One introduce ora la ricarica CA da 22 kW di serie. Una ricarica completa può ora essere effettuata comodamente durante la notte, garantendo che il veicolo sia pronto all’uso all’inizio del giorno lavorativo successivo. La ricarica CA da 22 kW consente una ricarica completa in sole 6 ore, la metà del tempo rispetto alla precedente soluzione da 11 kW.

Lo stabilimento di Atessa, con oltre 1.200.000 metri quadrati di superficie, non è solo il più grande stabilimento d’Europa dedicato esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri, ma anche un punto di riferimento a livello mondiale, con l’80% della produzione destinata all’esportazione in 75 Paesi nel mondo.

Con 15 km di linea di produzione, il reparto carrozzeria più grande della galassia Stellantis e un reparto verniciatura costantemente rinnovato per soddisfare i più recenti criteri di sostenibilità energetica e ambientale, Atessa può gestire oltre 1.200 diverse tipologie di configurazioni, dalle basi caravan ai veicoli convertibili fino a quelli destinati al trasporto merci. Con 14 motori, 4 tipi di trasmissione, oltre 300 optional, 8 volumi furgone, lo stabilimento costituisce un ecosistema produttivo completo in grado di offrire oltre 2.500 diverse versioni.

È anche uno dei centri più avanzati di Stellantis CustomFit, un programma di conversione e personalizzazione in continua evoluzione che ora coinvolge il 50% della produzione di Stellantis Pro One CV, ma include anche l’integrazione con soluzioni sviluppate in collaborazione con una rete di oltre 550 partner certificati in tutto il mondo. Questa rete capillare consente a Stellantis di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti professionali e di fornire veicoli convertiti attraverso la rete di concessionari, ottimizzando i tempi di consegna e l’esperienza del cliente.

In termini di performance, nel 2024 Stellantis ha registrato un incremento del 25% nelle conversioni con partner certificati e ha raddoppiato il numero di unità personalizzate per grandi flotte realizzate internamente, con una crescita del 35% nelle vendite di veicoli convertiti in tutta Europa.

Anne Abboud, responsabile di Stellantis Pro One, sottolinea che il lancio del Cargo Box BEV rappresenta un traguardo importante per lo stabilimento di Atessa, che si distingue per la capacità di rispondere rapidamente e in modo efficiente alle esigenze dei clienti professionali, garantendo qualità elevata e tempi di consegna ridotti. Secondo Abboud, l’offerta di Stellantis Pro One è unica per varietà e flessibilità nel settore dei veicoli commerciali.

Arnaud Leclerc, Global Head di Stellantis CustomFit, evidenzia come la capacità produttiva interna sia potenziata da una rete globale di 550 partner autorizzati, integrata con la rete ufficiale di Stellantis. Questa struttura assicura una presenza capillare sul territorio e offre ai clienti un servizio completo. Inoltre, tutti gli allestimenti realizzati da questi partner sono coperti dalla stessa garanzia biennale dei veicoli prodotti in fabbrica, garantendo qualità e affidabilità uniformi su tutta la gamma.

Un altro ambito di particolare interesse per Stellantis CustomFit è la realizzazione di trasformazioni per il settore Caravan e MotorHome (RV, Veicoli Ricreativi), dove Stellantis Pro One si conferma ancora una volta leader indiscusso del mercato. Arnaud prosegue: “Operiamo in questo segmento di mercato dal 2006 e non abbiamo mai smesso di innovare e dialogare costantemente con i produttori di camper, ricercando insieme a loro le soluzioni più pratiche e funzionali. Ne è prova una delle innovazioni più intelligenti del settore, che abbiamo definito BacktoBack: in pratica, siamo riusciti a collegare due cabine di guida indipendenti, che possono così essere movimentate come un unico veicolo, con evidenti efficienze in termini di costi, logistica e impatto ambientale”.

Un impegno costante per l’innovazione e per rimanere all’avanguardia fa parte della nostra mentalità e del nostro lavoro quotidiano. Sempre attenta alle esigenze dei nostri clienti, Stellantis Pro One presenta ora una versione completamente elettrica dedicata ai veicoli ricreazionali.

“Dopotutto”, aggiunge Arnaud, citando i dati di mercato, “Stellantis Pro One ha venduto oltre 2 milioni di camper negli ultimi 20 anni e il 75% del segmento circolante è costruito su base Ducato. Non può essere un caso se per 17 anni consecutivi il Ducato è stato riconosciuto come la migliore base per camper da un’autorità del settore come la rivista tedesca Promobil. Fit for mission, il nostro motto, non potrebbe riassumere meglio ciò che facciamo, come dimostra la versione BEV. Siamo pronti a lanciare una gamma BEV per soddisfare le esigenze dei nostri clienti più attenti ed esigenti”.