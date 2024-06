Nuova Alfa Romeo Duetto: entro fine anno sarà decisa la sua sorte?

Nuova Alfa Romeo Duetto è una di quelle auto di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Biscione. Del resto di recente è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a dire che gli piacerebbe in futuro rivedere questa auto. Il CEO dello storico marchio milanese però ha anche precisato che sarà molto difficile rivedere questa auto nella gamma della sua casa automobilistica per il semplice fatto che il progetto non sarebbe redditizio in quanto si tratta di una vettura di nicchia estrema le cui vendite finirebbero per non consentire al brand premium di Stellantis di avere un ritorno economico importante.

Entro fine anno potremmo forse sapere se una nuova Alfa Romeo Duetto si farà o no

In realtà una soluzione ci sarebbe e cioè quella di far rientrare questa auto nel cosiddetto programma Bottega quello che prevede il lancio sul mercato di super car a tiratura limitatissima. Il primo esemplare di questo programma è stato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale presentata lo scorso 30 agosto a cui dovrebbe seguire un secondo modello che potrebbe essere deciso proprio entro la fine del 2024 come aveva anticipato lo scorso anno il numero uno del Biscione Imparato. Dunque entro fine anno potrebbe arrivare la notizia se la nuova Alfa Romeo Duetto si farà oppure se gli alfisti dovranno rinunciare al sogno. Saranno gli stessi proprietari della 33 stradale a decidere se come secondo modelli del programma Bottega desiderano una nuova Duetto o un altro modello. Qualora si decida di optare per altro le probabilità di rivedere questa auto sul mercato si ridurrebbero drasticamente.

Vedremo dunque nei prossimi mesi che notizie arriveranno in proposito e se saranno altre le vetture destinate a far sognare i numerosi fan alfisti che ovviamente non si accontentano di una gamma di quasi soli SUV come quella attuale.