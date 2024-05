La nuova Alfa Romeo 33 Stradale trionfa al “Concorso di Eleganza di Villa d’Este”

Al rinomato “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” – che dal 1929 incorona le più belle auto d’epoca, nonché dal 2022 i prototipi più affascinanti – la nuova Alfa Romeo 33 Stradale si è aggiudicata l’ambito “Design Concept Award”. confermandolo come un’opera d’arte in movimento unica e irripetibile.

Alfa Romeo 33 Stradale: La nuova fuoriserie Alfa Romeo si aggiudica l’ambito “Design Concept Award” al Concorso d’Eleganza di Villa D’Este

Questa è la quinta volta che una vettura Alfa Romeo riceve questo premio, dopo i modelli Brera, 8C Competizione, 8C Spider, TZ3 e Alfa Romeo 4C Concept. Alfa Romeo è anche l’unico marchio ad aver vinto entrambi i premi principali della manifestazione, la “Coppa d’Oro” e il “Design Concept Award”, nello stesso anno: nel 2002, con l’Alfa Romeo 6C 1750 e l’Alfa Romeo Brera, poi ancora nel 2012 con l’Alfa Romeo 6C 1750 GS (serie 6, 1933) e l’Alfa Romeo 4C Concept.

Quest’anno il premio è andato alla nuova 33 Stradale, il ‘manifesto’ delle capacità del marchio italiano – ora e in futuro – in termini di stile ed esperienza di guida. La nuova fuoriserie si basa direttamente sulla Tipo 33, un grande nome dell’automobilismo mondiale e un’icona degli anni ’60, ancora oggi considerata una delle auto più belle di tutti i tempi. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, la nuova coupé a due posti unisce tradizione e futuro, ed è prodotta secondo un processo artigianale unico, esattamente nello stesso modo delle botteghe artigiane rinascimentali e dei laboratori degli anni ’60 di rinomati carrozzieri italiani.

Il successo della nuova magnifica 33 Stradale è determinato dalla sua indiscussa bellezza scultorea, con l’introduzione di nuovi elementi di design provenienti dal nuovo linguaggio stilistico del marchio. Nello specifico, l’esterno è sinonimo di “bellezza necessaria” ed è caratterizzato da un perfetto equilibrio tra proporzioni, volumi e lavorazione delle superfici. Allo stesso modo, gli interni si distinguono per il design minimalista, l’ambiente accattivante e i materiali che enfatizzano l’esperienza di guida, il tutto rispettando fedelmente l’estetica e la tecnologia della 33 Stradale del 1967.