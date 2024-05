Lancia: Miki Biasion guiderà la Aurelia B20 GT alla 1000 Miglia 2024

Dopo una pausa di sei anni, Lancia torna a prendere parte alla 1000 Miglia, la rievocazione storica della “corsa più bella del mondo” come amava definirla Enzo Ferrari. Il suo ritorno ha un grande valore simbolico. Il 2024 segna il 70 ° anniversario della prima vittoria della Lancia nella 1OOO Miglia del 1954, con una magnifica D24 Spider “barchetta” guidata da Alberto Ascari.

Miki Biasion parteciperà alla 42ª edizione della 1000 Miglia a bordo della Lancia Aurelia B20 GT del 1955

Nel 1954, il marchio pose fine a due anni di ruolo di primo piano negli sport motoristici. Un anno prima, la Lancia vinse la Carrera Panamericana e la Targa Florio, oltre a conquistare la pole position e il giro più veloce alla 1000 km del Nürburgring. Sempre nel 1954, oltre al trionfo alla 1000 Miglia, vinse il Rally di Monte-Carlo, il Giro di Sicilia, la Targa Florio e il Gran Premio di Porto, oltre a debuttare in Formula 1.

Quest’anno Lancia schiererà una Lancia Aurelia B20 GT nera del 1955, di proprietà di Stellantis e attualmente custodita presso l’Heritage Hub di Torino, dove è presente nell’area tematica Style Marks che ospita alcune delle ‘pietre miliari’ che hanno lasciato il segno la storia del design automobilistico. Accanto ad una delle sportive Lancia per eccellenza, sarà presente come vettura di appoggio la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. La prima vettura della nuova era sarà caratterizzata da una carrozzeria nella tonalità Blu Lancia, colore storico per il marchio. Farà la sua comparsa nello stesso periodo in cui verranno effettuate le prime consegne ai concessionari di tutta Italia, quando i clienti potranno guidare le auto.

La 42ª 1OOO Miglia prenderà il via da Brescia l’11 giugno, per ritornarvi il 15 giugno, con tappe a Torino, Viareggio, Roma e Bologna. Tra il 1927 e il 1957 la 1000 Miglia fu una gara di velocità, poi dal 1982 divenne una gara di regolarità riservata ai modelli che un tempo correvano nelle precedenti manifestazioni agonistiche o venivano prodotti nello stesso periodo.

“Il marchio Renaissance diventa ogni giorno sempre più una realtà concreta. Ed ora, per passare idealmente il testimone tra passato e futuro, siamo pronti a stupire ancora una volta tutti i nostri appassionati celebrando il 70 ° anniversario della vittoria della Lancia D24 spider alla 1000 Miglia del 1954. Possiamo farlo, grazie alla partecipazione di Miki Biasion, uno dei più grandi piloti di rally, al volante di un’Aurelia B20 GT del 1955, una delle auto più belle del marchio”. “

Lancia

“Lancia torna finalmente con la sua squadra ufficiale: in un viaggio che attraversa questo bellissimo Paese da Brescia a Torino, Viareggio, Roma e Bologna, la Nuova Ypsilon edizione Limitata Cassina sarà il veicolo di supporto dell’auto d’epoca, nello stesso momento in cui la nuova Ypsilon è in vendita presso le concessionarie italiane. Siamo pronti per la prossima tappa del nostro viaggio nel Rinascimento, e ci sono ancora molte altre sorprese in arrivo” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.