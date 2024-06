Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere il modello più venduto dopo Junior

Alfa Romeo ha lanciato nel 2022 Tonale e lo scorso 10 aprile Junior, nuova entry level della sua gamma. Proprio questa auto come indicato dallo stesso numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato dovrtebbe essere l’auto più venduta in assoluto tra quelle proposte sul mercato dallo storico marchio milanese. Del resto parliamo di un’auto che parte da poco meno di 30 mila euro al netto di incentivi e dunque sicuramente presenta un prezzo molto accattivante in considerazione del fatto che parliamo di un brand premium.

Stelvio 2025 potrebbe sorpassare Tonale come seconda Alfa Romeo più vendute al mondo alle spalle di Junior?

Assodato che Alfa Romeo Junior sarà la vettura più venduta in assoluto tra quelle proposte sul mercato dal brand premium di Stellantis, in molti si domandano quale sarà il secondo modello più venduto in assoluto. Diciamo che ora come ora il nome che viene subito in mente è quello del SUV Tonale che come sappiamo fin dal suo lancio sul mercato si è sempre comportato molto bene. Inoltre questo modello è il secondo più economico dopo Junior tra quelli proposti sul mercato dal Biscione. Di conseguenza sembra probabile che sarà proprio Tonale il secondo modello èiù venduto a livello globale dal marchio milanese.

Tuttavia non si può sottovalutare il grande apporto che potrebbe dare il futuro Alfa Romeo Stelvio 2025. Questo modello arriverà sul mercato nella seconda metà del prossimo anno in una veste del tutto rinnovata. Chi ha visto il modello dice che è davvero molto bello con uno stile sportivo e aerodinamico e interni lussuosi e tecnologici. Dunque qualcuno ipotizza che possa essere proprio questo il secondo modello più venduto dal Biscione nel mondo se le cose andranno in una certa maniera.

Infatti ricordiamo che Alfa Romeo ambisce a diventare il vero brand premium globale di Stellantis e di conseguenza dovrà fare bene in tutto il mondo e soprattutto in mercati quali quello americano e quello cinese. Di conseguenza un modello come la nuova Stelvio potrebbe sfondare in questi mercati regalando belle soddisfazioni alla casa automobilistica italiana.