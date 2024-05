Alfa Romeo Tonale e Junior: ecco quanto costano con gli incentivi

Alfa Romeo Tonale e Alfa Romeo Junior possono essere con sconti interessanti grazie ai nuovi incentivi auto 2024. Per quanto riguarda il SUV Tonale sono le versioni ibride a beneficiare dei nuovi incentivi auto. Si tratta del motore da 1,5 litri, disponibile nelle versioni da 130 e 160 CV con tecnologia Mild-Hybrid, e la versione più potente ibrida Plug-In Q4 da 280 CV. Tra le tre versioni, la variante d’ingresso da 130 CV viene offerta nell’allestimento Sprint al prezzo di 39.350 euro. Con gli incentivi può costare fino a 36.774 euro con auto da rottamare fino a euro 2.

Ecco quanto costano con gli incentivi Alfa Romeo Tonale e Alfa Romeo Junior

Gli incentivi statali riguardano anche Alfa Romeo Tonale con il powertrain ibrido Plug-In da 280 CV. Questa versione può essere acquistata con uno “sconto” maggiore rispetto alla Mild-Hybrid. Nell’allestimento base Sprint, l’ibrida Plug-In ha prezzo di 52.626 euro. Tuttavia, rispetto alla versione Mild-Hybrid, la Plug-In aggiunge solo i cristalli posteriori oscurati e l’easy wallbox per ricaricare la vettura. Questa vettura con gli incentivi e Isee sotto i 30 mila euro può arrivare a costare 42.626 euro ma solo con auto da rottamare fino a Euro 2.

Oltre ad Alfa Romeo Tonale anche la più recente novità della gamma della casa automobilistica del Biscione beneficia degli incentivi. Ci riferiamo naturalmente ad Alfa Romeo Junior. La versione ibrida del nuovo SUV entru level dello storico marchio milanese dotato di motore da 136 cavalli, parte da un prezzo di 30.343 euro nell’allestimento “Ibrida”. Questa auto può arrivare a costare fino a 27.343 euro. Ricordiamo inoltre che il nuovo SUV di Alfa Romeo svelato lo scorso 10 aprile è disponibile anche in versione 100% elettrica e, grazie ai nuovi incentivi, può essere acquistata con uno sconto maggiore rispetto alla sorella ibrida.

Questa versione elettrica, come quella ibrida, utilizza la nota piattaforma del Gruppo Stellantis – la CMP – e è dotata di un motore elettrico da 156 CV e una batteria da 54 kWh, che consente di viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 400 km (WLTP). Inoltre, è equipaggiata con un caricatore che può raggiungere una potenza fino a 100 kW, consentendo di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in meno di 30 minuti. L’allestimento base “Elettrica” ha un prezzo di partenza di 40.011 euro e include, rispetto all’allestimento dell’ibrida, l’aggiunta del caricatore in corrente alternata da 7 kW. Con gli ecobonus i prezzi partono da 26.261 euro con auto da rottamare fino a euro 2 e Isee sotto i 30 mila euro.

Infine segnaliamo anche che mell’ambito dell’iniziativa “Diamo valore al made in Italy” di Stellantis, viene offerto un supporto extra fino a 1.000 euro per l’acquisto di Alfa Romeo Tonale e Tonale PHEV, e fino a 1.500 euro per Giulia e Stelvio, veicoli prodotti negli stabilimenti italiani. Inoltre, per coloro che rottamano veicoli Euro 2 o inferiori, è disponibile un’offerta di leasing per Tonale con un canone mensile a partire da 250 euro e un anticipo di circa 7.500 euro, che include anche un easywallbox per la versione PHEV.