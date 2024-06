Alfa Romeo Junior tra i protagonisti degli Electric Days

Dal 7 al 9 giugno a Roma si rinnova l’appuntamento con l’evento gratuito dedicato alla promozione della mobilità elettrica, offrendo ai visitatori la possibilità di effettuare test drive, partecipare a sessioni informative e godere di attività ludiche. Tra i protagonisti dell’evento spicca l’Alfa Romeo Junior, il fresco lancio che segna il rientro dell’illustre brand italiano nel competitivo segmento B, un settore di grande importanza sia in Italia che in Europa.

Agli Electric Days che si svolgeranno a Roma dal 7 al 9 giugno presente Alfa Romeo Junior

La Junior, ultima nata in casa Alfa Romeo, si presenta sia in versione ibrida che elettrica, mantenendo inalterata l’eleganza e la dotazione che la contraddistinguono, in quanto l’essenza di essere un’autentica Alfa Romeo è ciò che prevale. La versione Ibrida di Alfa Romeo Junior è equipaggiata con un propulsore 48v Hybrid VGT da 136 CV e un motore elettrico da 21 kW, garantendo una guida armoniosa e la capacità di operare in modalità elettrica per più della metà del tempo in ambito urbano.

La versione elettrica di Alfa Romeo Junior si distingue per il suo motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, che le conferiscono un’autonomia di fino a 410 km secondo il ciclo WLTP e di 590 km in ambito urbano. Offre inoltre la comodità di una ricarica rapida, con l’80% della batteria che può essere ricaricato in meno di 30 minuti. La nuova Junior è sinonimo di libertà e flessibilità, incarnate nel concetto “Ready to drive, Anywhere, Anytime”, un servizio completo che facilita l’uso quotidiano dell’auto elettrica, creando un ecosistema che rende semplice la transizione verso una mobilità sostenibile.

Ricordiamo infine che gli Electric Days si svolgeranno a Roma dal 7 al 9 giugno in Viale America e nelle strade circostanti del quartiere EUR. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza per il nuovo SUV compatto della casa automobilistica del Biscione che di certo sarà una delle principali attrazioni di questa manifestazione.