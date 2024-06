Jeep: anche a maggio la sua quota di mercato continua a salire in Brasile

Nel mese di maggio Jeep ha immatricolato 8.643 mila veicoli in Brasile, facendo salire il marchio nella classifica di quelli più venduti nel più importante mercato auto sudamericano, raggiungendo il sesto posto, incrementando ulteriormente la propria quota di mercato di 0,2 pp rispetto al mese precedente.

Continua a crescere in Brasile il marchio Jeep: bene Commander, Compass e Renegade

E non finisce qui, uno degli highlight del mese del marchio è stato il SUV Commander, che a maggio non solo ha festeggiato il traguardo delle 50 mila unità vendute in Brasile, ma ha anche raggiunto la sua migliore performance nel 2024. Con un totale di 1.175unità immatricolate a maggio e con 5.495 da inizio anno, il modello si consolida come il SUV a sette posti più venduto nel Paese. Inoltre, Commander ha mostrato una crescita di 1,6 pp nel suo segmento rispetto al mese precedente.

Con le vendite di maggio, Compass ha mantenuto la leadership tra i SUV medi da inizio anno, con 18.847 unità vendute nel 2024. Queste vendite, sommate al buon andamento della Jeep Renegade, con 18.957 immatricolazioni nell’anno, hanno portato Jeep a 43.751 unità vendute nel 2024. Vale anche la pena ricordare che entrambi sono nella top 10 dei SUV più venduti in Brasile quest’anno.

Insomma la crescita della casa automobilistica americana nel principale mercato auto del Sud America sembra non fermarsi mai. Si spera naturalmente che le cose possano continuare a migliorare nei prossimi mesi in attesa di novità importanti che riguarderanno il brand americano in quel continente nei prossimi anni come ad esempio il probabile debutto del SUV compatto Avenger che potrebbe dare una ulteriore scossa alle sue vendite.