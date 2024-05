Jeep aggiorna Compass in un mercato importante

Jeep nei giorni scorsi ha annunciato l’aggiornamento della sua Jeep Compass per quanto riguarda il mercato dell’Argentina. In tutta la gamma di questa nuova generazione, Compass incorpora un nuovo design dei cerchi e una griglia ridisegnata, che gli conferisce un carattere più distintivo e sofisticato, ma allo stesso tempo. senza mai perdere la sua essenza.

Piccolo aggiornamento per Jeep Compass in Argentina

La rinnovata Jeep Compass sarà in vendita sul mercato argentino con nuove caratteristiche di design. Con più di 20.000 unità vendute dal suo lancio nel paese, Compass è riuscita a diventare leader nel suo segmento e un punto di riferimento nella categoria dei SUV. Fin dalla sua comparsa nel 2017, il modello ha segnato una nuova direzione tra i SUV, distinguendosi per il suo design 100% Jeep e per le caratteristiche che hanno contribuito a renderlo un successo sul mercato.

Da ora in poi la gamma si compone di cinque versioni: Sport, Longitude, Longitude Plus, Limited e S-Series. Tutte alternative con l’efficiente motore 1.3 turbo T270, associato al cambio automatico AISIN AT6. Il noto motore si caratterizza per essere moderno, veloce ed efficiente in termini di consumo di carburante. Eroga una coppia massima di 270 Nm a 1.850 giri al minuto, con una potenza finale di 175 CV a 5.750 giri al minuto, dispone di tecnologie come il blocco in alluminio, il termostato elettrico e il raffreddamento dell’olio motore che migliorano l’efficienza del motore, riducendo i consumi di carburante.

All’interno, la Nuova Jeep Compass continua ad essere la più evoluta del segmento, offrendo un’eccellente qualità sia nei materiali che nelle finiture, nonché nelle tecnologie di infotainment e sicurezza.​ In termini di tecnologia, è presente il sistema Uconnect da 8,4″ di serie e 10,1″ dalla serie Versione Longitude Plus, mentre nelle versioni più evolute è disponibile il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Senza dubbio una delle caratteristiche più importanti di questa ristrutturazione. Il modello ora offre la possibilità di accedere a un’ampia gamma di informazioni di sistema e personalizzare il display in base alle preferenze del conducente.

La sicurezza e la protezione degli occupanti si riflettono in tutti i componenti di sicurezza attiva e passiva disponibili nella Nuova Jeep Compass. La vettura offre di serie sei airbag: due frontali, due laterali, due a tendina e, a partire dalla versione Limited, anche uno per le ginocchia del guidatore. Le novità legate alla sicurezza non finiscono però qui. La gamma ora incorpora i seguenti sistemi di assistenza alla guida attiva (ADAS) come il rilevamento degli angoli ciechi, il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il rilevatore di segnali stradali, il mantenimento della corsia e l’assistente pre-collisione.