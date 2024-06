Fiat anche a maggio resta leader del mercato auto in Brasile

Anche a maggio Fiat ha guidato il mercato brasiliano. Nel mese da poco concluso, il marchio torinese di Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 21 per cento e ha immatricolato 38.686 veicoli, ovvero 11.000 unità in più rispetto alla casa automobilistica che si è piazzata al secondo posto. Il marchio ha anche mostrato una crescita di 0,9 punti percentuali nella quota di mercato rispetto al mese precedente. Come se ciò non bastasse, il pickup Strada si è assicurata anche la prima posizione sul podio nel quinto mese dell’anno con una quota di mercato del 6 per cento, riprendendo la leadership.

Anche a maggio Fiat è leader del mercato auto del Brasile

Fiat ha chiuso il mese con tre modelli tra i dieci più venduti. Al primo posto Strada ha registrato 10.973 veicoli venduti. Mobi si è classificata al sesto posto, con 6.148 immatricolazioni, mentre Argo ha raggiunto la nona posizione, con 5.552 unità vendute. Da segnalare anche i risultati di Fiat Toro nel mese di maggio. Il SUP (Sport Utility Pick-Up) di Fiat si è assicurato la maggiore quota di mercato in generale da agosto 2023, con il 2,3 per cento, e nel suo segmento da settembre dello stesso anno, con il 44,2 per cento, ed è ancora leader tra i pick-up C e D con 4.313 unità vendute.

Anche tra i diversi segmenti il ​​marchio si è distinto, conquistando la leadership in tre di essi: pick-up con 15.546 unità vendute e una quota di segmento del 42,6 per cento, furgoni con 1.274 veicoli venduti e il 31,3 per cento di quota nel segmento e compatte con 11.704 immatricolazioni e il 24,5 per cento di quota.

“La ripresa della leadership di Strada sia nel mese che nell’anno dimostra la forza di Fiat e rafforza tutta la tradizione e le qualità del pick-up tanto desiderate dal mercato. Continuiamo inoltre a distinguerci in diversi segmenti. Per finire, il marchio ha mantenuto il primo posto sul podio a maggio e da inizio anno. Abbiamo occupato il primo posto nel 2021, 2022 e 2023 e vogliamo mantenere questa posizione anche quest’anno”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.

Anche per quanto riguarda l’intero anno, il marchio se la cava bene e ripete il suo successo. Con una quota di mercato del 20,8 per cento e oltre 182.294 veicoli immatricolati, Fiat garantisce nel 2024 la leadership assoluta nel mercato brasiliano. Inoltre, prosegue con tre modelli nella classifica dei dieci veicoli più venduti dell’anno, con Strada in testa con 49.050 veicoli venduti, Argo al quinto posto con 32.204 immatricolazioni e Mobi, subito dopo, al sesto posto con 26.233 unità vendute. Vale anche la pena ricordare che il marchio è il numero uno in diversi segmenti, come le berline con il 23,5 per cento di questo mercato, i pick-up con una quota del 39,4% e i furgoni con una quota del 38,6 per cento.