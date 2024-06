Fiat Strada supera Volkswagen Polo a maggio e torna al comando in Brasile

Fiat Strada a maggio si è classificata al vertice della classifica generale delle vetture più vendute nel mercato automobilistico brasiliano, scalzando la Volkswagen Polo, che era stata leader nei mesi di marzo e aprile. Il pick-up, prodotto nello stabilimento Fiat di Betim, ha registrato la vendita di 10.973 unità nel mese, segnando un vantaggio di 2.489 unità rispetto alla Volkswagen Polo, secondo i dati ufficiali di vendita comunicati da Fenabrave. La VW Polo è arrivata seconda tra le auto più vendute nel maggio 2024, con 8.484 unità vendute. Nel mese precedente la Polo era risultata leader della classifica generale, con 12.434 unità vendute.

Dopo due mesi di dominio di Volkswagen Polo Fiat Strada torna ad essere leader di mercato in Brasile

Al terzo posto si è classificata la Chevrolet Onix, con un totale di 7.644 unità immatricolate. Questa berlina del marchio nordamericano è stata anche la terza più venduta nel mese di aprile, con un totale di 9.087 unità vendute. Ricordiamo che Fiat Strada continua a offrire due motorizzazioni nella linea 2025. Innanzitutto, le versioni entry-level del modello sono equipaggiate con il motore 1.3 GSE Flex.

Questo motore ha una cilindrata di 1.332 cm³, configurato con 4 cilindri in linea e 8 valvole. In termini di prestazioni, il motore eroga una potenza massima di 107 CV con etanolo a 6.250 giri e di 98 CV con benzina a 6.000 giri. Nelle versioni top di gamma di Fiat strada, invece, è equipaggiata con il motore 1.0 T3 GSE Flex. Questo motore offre una potenza massima di 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, entrambi raggiunti a 5.750 giri/min.

Per quanto riguarda invece la classifica delle case automobilistiche con più immatricolazioni in Brasile, Fiat è riuscita a mantenere comodamente la propria leadership, approfittando del fatto che la Volkswagen ha dovuto sospendere la produzione per mancanza di pezzi. L’azienda italiana ha chiuso il mese di maggio con 38.690 veicoli venduti, contro i 27.533 della Volkswagen, al secondo posto. La General Motos è terza con 25.804 veicoli. Altra novità è la Fiat Titano, che continua ad avere problemi di immatricolazione, impossibilitata ad entrare nel Paese a causa dello sciopero dell’Ibama, immatricolando solo 260 unità nel mese.