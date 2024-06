Opel: a maggio crescita record in Germania

Opel ha ottenuto ottimi risultati nel mercato tedesco a maggio: secondo informazioni interne, la quota di mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) è salita a circa il 6 per cento (2023: 4,3 per cento). Circa 15.500 nuove immatricolazioni hanno garantito una crescita del 33 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Opel: la casa di Russelsheim ha registrato una crescita impetuosa delle sue immatricolazioni nel mese di maggio in Germania

Solo nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, Opel ha registrato un aumento del 65 per cento con una quota di mercato del segmento del 9 per cento (2023: 5,5 per cento). Le 13.455 immatricolazioni di auto nuove rappresentano una forte crescita del 29,3 per cento. La quota di mercato del segmento è stata del 5,7 per cento (2023: 4,2 per cento).

Opel Astra ha avuto un mese particolarmente positivo. Con oltre 5.300 nuove immatricolazioni, la bestseller di Rüsselsheim ha raggiunto quest’anno un record, diventando il modello della casa tedesca più ambito. Le nuove immatricolazioni rispetto all’anno precedente sono più che triplicate. In crescita rispetto all’anno precedente anche la Opel Corsa con oltre 3.300 nuove immatricolazioni.

“Opel ha ottenuto un altro ottimo risultato a maggio. Rispetto all’anno precedente siamo cresciuti significativamente in termini di volume e quota di mercato. Ciò dimostra che la nostra azienda offre una gamma di prodotti eccellente e innovativa in tutti i segmenti rilevanti. Soprattutto, la nostra Astra, che continua ad avere un successo straordinario con un record annuale di immatricolazioni”, afferma Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania.