Nuova Opel Corsa è un vero punto di riferimento nel segmento B per lo spazio interno

Prodotta a Saragozza in esclusiva mondiale, la Nuova Opel Corsa attira l’attenzione per aspetti come l’estetica sportiva, con dettagli come il frontale Opel Vizor, per la sua dotazione tecnologica o per la varietà della sua offerta di motori, che comprende entrambe le versioni al 100% elettriche come alternative ibride o termomeccaniche con prestazioni, efficienza e sostenibilità come caratteristiche comuni.

Nuova Opel Corsa tra le altre cose si distingue anche per il suo spazio interno, che offre un livello di comfort e versatilità superiore

La prima cosa che colpisce quando si aprono le porte della Nuova Opel Corsa è quanto sia spazioso e ben sfruttato il suo spazio interno. Le dimensioni dei sedili anteriori, con 135 mm di larghezza e fino a 110 cm di spazio per le gambe, sono un punto di riferimento nella categoria. I 66 cm per gli arti inferiori collocano questo modello tra le élite del segmento B.

Nella parte posteriore, il modello di Opel dà accesso ad un bagagliaio da 309 litri, che può essere ampliato fino a 1.150 litri con i sedili posteriori ripiegati. Le sue forme regolari e il doppio fondo consentono il massimo sfruttamento dello spazio, tra i più generosi del segmento.

Comodità e spazio interno sono uno dei grandi punti di forza della Nuova Opel Corsa, che offre anche il massimo livello di comfort e sicurezza grazie alle tecnologie più avanzate nel mondo automobilistico, che segnano un prima e un dopo nella sua categoria. Le sue funzioni di assistenza alla guida includono l’avviso di collisione frontale, il rilevamento dei pedoni e la frenata automatica.

A bordo della Nuova Opel Corsa, la postazione di guida si distingue per la sua vocazione sportiva e la guida intuitiva, grazie al nuovo touch screen da 10″ e al rinnovamento dell’interfaccia e del centro informazioni per avvicinarla all’esperienza di guida di un’auto smartphone. La leva del cambio e il volante in pelle vegana presentano un design più dinamico in linea con le ultime tendenze.

Esternamente, la Nuova Opel Corsa attira l’attenzione con il suo frontale, che incorpora l’Opel Vizor. Pone l’accento sull’orizzontalità, dando una sensazione di maggiore larghezza, con un insieme armonioso che integra griglia e fari, con la tecnologia Intelli-Lux di ultima generazione, perfettamente integrata dalla presa d’aria inferiore, più grande e con un’estetica più sportiva.