RAM 1500 ‘Tungsten’ pluripremiato, pick-up fuori e berlina di lusso all’interno

È possibile avere un veicolo da lavoro robusto, che sia magari un potente pick up da traino, senza rinunciare a degli interni “premium”? Certo che sì, e si tratta di un Ram davvero esclusivo con l’abitacolo di una berlina di lusso. Il suo nome è 1500 Tungsten, pensato per il 2025, e si tratta dell’ultima novità alla gamma di pick-up esclusivi del marchio americano (all’interno di Stellantis).

Il Ram 1500 Tungsten (Tungsteno, in italiano, uno dei metalli più duri e resistenti al mondo) è risultato vincitore del premio “10 Best Interiors & UX” del 2024 di Wards. Letteralmente, il premio per i migliori interni e per la migliore user experience.

I designer di Stellantis, rinomati per gli interni eccellenti e le UX innovative, hanno portato il Ram 1500 a un livello superiore con queste finiture in tungsteno di alta qualità. Gli interni del Tungsten offrono sedili e braccioli in pelle con cuciture a contrasto, accenti metallici con finiture platino e griglie degli altoparlanti davvero eleganti. All’interno del Ram si trovano dettagli di design interessanti tra cui le cuciture a V sul bracciolo della console centrale e sui sedili. Alcune finiture metalliche, inoltre, presentano una trama in rilievo “a rete”.

Ci sono anche gli sfondi personalizzabili per il touchscreen, tra cui alcuni selezionabili che si affiancano perfettamente alla pelle e al legno stagionato. Nella dotazione ci sono anche sedili massaggianti, riscaldati e ventilati, e il controllo dell’ambiente interno tramite un touchscreen centrale da 14,5 pollici. Le informazioni per il conducente sono fornite da un display da 12,3 pollici, che offre una varietà di menu.

Come nella Jeep Grand Wagoneer, premiata con il premio “10 Best Interiors & UX” nel 2023, il Ram dispone anche di uno schermo lato passeggero da 10,25 pollici. Il sistema U-connect 5 e la nuova architettura Atlantis garantiscono una velocità elevata e risposte al touchscreen quasi istantanee. La guida automatizzata Hands-free Driving Assist di livello 2+ rende i viaggi autostradali lunghi meno faticosi.

L’interno del Ram è silenzioso grazie all’abbondante isolamento acustico e al nuovo motore I-6 biturbo, relativamente silenzioso rispetto al precedente Hemi V-8. Per concludere in bellezza, il sistema audio Klipsch da 1.228 watt e 23 altoparlanti del Tungsten risulta una vera goduria per le orecchie. “Può sembrare strano, ma mi sono sentito coccolato al volante di un camion lungo più di 19 piedi e del peso di 7.100 libbre,” afferma il giudice Jim Irwin.