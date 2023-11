Jeep Grand Wagoneer vince il premio come miglior SUV ai Newsweek Autos Awards 2023

Jeep Grand Wagoneer è il vincitore del premio Best Full-Size SUV di Newsweek nell’ambito del concorso annuale Autos Awards 2023 della pubblicazione. Il modello top di gamma di Jeep ha ricevuto anche i massimi riconoscimenti per la migliore tecnologia adatta alle famiglie e il miglior ecosistema per i passeggeri.

Jeep Grand Wagoneer si aggiudica il premio di Miglior SUV Full-Size per il secondo anno consecutivo

Le numerose caratteristiche distintive di Jeep Grand Wagoneer includono la leggendaria capacità 4×4, un motore standard Hurricane Twin Turbo 510 da 510 cavalli, una capacità di traino fino a 9.800 libbre, opzioni di intrattenimento premium per i passeggeri, sedili lussuosi e confortevoli su tre file e sedili avanzati e facili da usare, tecnologia di assistenza alla guida. Novità per il 2023, la gamma Grand Wagoneer si è ampliata per includere il modello a passo lungo L che è complessivamente più lungo di 12 pollici, con un passo più lungo di 7 pollici.

“Il fatto che Grand Wagoneer sia stato riconosciuto da Newsweek come il miglior SUV full-size per due anni consecutivi è una testimonianza di ciò che ci siamo prefissati di fare ogni giorno: fornire il SUV di grandi dimensioni più premium”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior. e capo del marchio Jeep Nord America. “Questo premio conferma che Jeep Grand Wagoneer è al top nel suo segmento, offrendo prestazioni e capacità insuperabili, nonché materiali e funzionalità premium, come la disponibilità di Amazon Fire TV Built-in e l’esclusivo audio McIntosh”.

Wagoneer offre l’apice degli interni nei segmenti dei SUV grandi e premium, con un elegante stile americano, finiture meticolosamente realizzate e dotazioni moderne. Gli interni di Jeep Grand Wagoneer sono progettati per supportare lo stile di vita attivo dei clienti, con un volume complessivo di passeggeri, un volume totale, uno spazio per la testa della terza fila e uno spazio per le gambe della seconda e terza fila migliori della categoria, nonché la maggior parte del carico. volume dietro la terza fila.

Wagoneer by Jeep offre innovazioni tecnologicamente avanzate di nuova generazione, tra cui una telecamera di monitoraggio dei sedili posteriori, display head-up sul parabrezza, quadro strumenti digitale senza cornice, sistema audio premium McIntosh, display interattivo da 10,25 per il passeggero anteriore, Amazon Fire TV integrato. Wagoneer offre la migliore capacità di traino della categoria, consentendo di trainare quasi tutti i giocattoli mentre gli occupanti si siedono comodamente all’interno, godendo della tecnologia avanzata e della connettività elegantemente integrate. Il Grand Wagoneer stabilisce il punto di riferimento del lusso con i suoi materiali autentici, tra cui finiture in legno di noce americano satinato realizzate a mano, sedili rivestiti in pelle Palermo con trapuntatura e pannello strumenti, console e pannelli delle porte rivestiti in pelle con cuciture in risalto.

Jeep Grand Wagoneer 2023 tre quarti posteriore

Tutti i SUV Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer sono dotati del pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5, la tecnologia di bordo più avanzata di Stellantis con velocità operative cinque volte superiori, nuovi contenuti e personalizzazione migliorata. L’avanzato sistema Uconnect 5, con Apple CarPlay wireless di serie e Android Auto, offre inoltre nuove comodità e servizi connessi, mantenendo i passeggeri coinvolti e informati.