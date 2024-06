Imparato: “Una versione station wagon di Alfa Romeo Giulia? La potremmo fare anche domani”

Parlando ai microfoni di Autocar il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha detto cose molto interessanti. Tra i vari argomenti affrontati si è parlato anche di Alfa Romeo Giulia. Come sappiamo la berlina di segmento D riceverà una nuova generazione nella primavera del 2026 e nei giorni scorsi il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero Romanos ha dichiarato che sarà una berlina coupè davvero super cool.

Nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon: ecco cosa ha detto Imparato

Parlando del fatto che i progetti futuri non sono stati ancora approvati, Imparato ha dichiarato che dopo il 2028 o il 2029 la casa milanese potrebbe ripensare le sue offerte in alcuni segmenti. Molto dipenderà da come nel frattempo il mercato si sarà evoluto e se i SUV avranno ancora lo stesso appeal di adesso. Non a caso sempre nella stessa intervista ha dichiarato che al momento non è ancora deciso se nel 2027 arriverà un nuovo Alfa Romeo E-SUV rivale di Porsche Cayenne o una erede di Giulietta.

Per quanto riguarda Alfa Romeo Giulia, Imparato ha dichiarato: “Potrei anche decidere di fare una station wagon con la Giulia. Domani mattina potremmo farla, ma quale sarebbe il mercato per un simile modello? Sarebbe fantastico, un Alfa Shooting Brake, ma quale sarebbe il volume per un modello di questo tipo?”.

In parole povere anche in questo caso si tratta di questi legate all’evoluzione del mercato. Se il mercato cambia e i clienti non chiederanno sempre e solo SUV allora una nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon potrebbe anche arrivare. Del resto grazie a Stellantis il Biscione ha la tecnologia a disposizione per realizzare un simile modello anche molto velocemente. Ma se le cose rimarranno come oggi il ritorno di questo veicolo di questo tipo sembra molto difficile se non addirittura impossibile per via dei ridotti volumi di vendita che avrebbe che non consentirebbero di fare utili con il progetto.