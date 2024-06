Alfa Romeo E-SUV: l’anti Porsche Cayenne in arrivo nel 2027

Alfa Romeo E-SUV potrebbe essere il quinto modello a far parte della gamma dello storico marchio del Biscione dopo Tonale, Junior e le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che vedremo nel 2025 e nel 2026. Questa auto potrebbe arrivare nel 2027 ed essere pensata per fare bene in mercati importanti come quello americano e i principali mercati asiatici. Il suo arrivo non è ancora certo in quanto molto dipenderà da come evolverà il mercato. Al suo posto Imparato ha detto che potrebbe anche arrivare una berlina coupè compatta erede di Giulietta.

Alfa Romeo E-SUV: il suo debutto potrebbe avvenire nel 2027 ma si attendono conferme

Qualora Alfa Romeo E-SUV dovesse essere confermato si tratterà di un SUV imponente lungo quasi 5 metri che nascerà su piattaforma STLA Large e potrebbe essere prodotto negli USA a Detroit. Questo modello sul mercato sarebbe rivale diretto di vetture del calibro di Porsche Cayenne. Il modello offrirebbe il meglio di Alfa Romeo sotto ogni punto di vista: prestazioni, design, specifiche, lusso e tecnologia. Imparato parlando con Autocar ha dichiarato che una decisione su questo veicolo sarà presa entro la fine del 2024.

Il numero uno di Alfa Romeo ha detto chiaramente che secondo lui la gamma del Biscione deve crescere verso l’alto per rendere il marchio un brand premium globale manifestando la sua preferenza per l’arrivo di un modello di questo tipo rispetto a quello di una berlina compatta. Ovviamente la speranza dei numerosi fan del Biscione è che alla fine possano arrivare tutte e due le vetture. Molto dipenderà da come andranno le cose per Alfa Romeo nei prossimi anni e da come si evolverà il mercato.

Ha aggiunto: “Se sono premium e non sono nel segmento E, allora cosa faccio? “Se il segmento E in Europa viene mantenuto al giusto livello di volumi e profitti, possiamo realizzare un Alfa Romeo E-SUV e sarà fantastico. Veramente cool. L’auto per il 2027 è pronta. È sorprendente.” Imparato ha anche affermato: “Per il 2028 o il 2029 dovremo decidere se rinnoveremo alcuni segmenti, quindi dobbiamo chiederci quale sarà il futuro dei Suv in termini di potenziale di business. Tanti dei nostri Alfisti dicono: ‘Perché fate solo SUV?’ La risposta a questa domanda è che la maggior parte delle persone vuole solo SUV e quindi noi non possiamo che seguire quello che la gente vuole”.