Alfa Romeo Giulia 2026: stile da coupé super cool secondo Mesonero-Romanos

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar, il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, ha anticipato nuovi indizi su come sarà la futura Alfa Romeo Giulia 2026 che debutterà nella primavera di quell’anno come confermato nei giorni scorsi dal numero uno della casa automobilistica milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Stile da berlina coupè super sportiva per Alfa Romeo Giulia 2026

Mesonero-Romanos ha intanto confermato che la vettura sarà prodotta in Italia a Cassino su piattaforma STLA Large. Lo spagnolo ha inoltre confermato che al pari di quanto si è visto con la recente Alfa Romeo Junior anche la futura berlina di segmento D avrà targa centrale e scudetto chiuso. Per quanto riguarda la targa, come vi abbiamo scritto in un altro articolo, non si tratta di una scelta di design ma di un obbligo di legge.

Mesonero ha poi anche parlato un po’ del design della nuova Alfa Romeo Giulia 2026 senza però sbilanciarsi troppo. Ha detto che il suo design definitivo è stato approvato già e che sarà una vettura splendida. Poi ha anche aggiunto: “È quello che la gente si aspetterebbe da una Giulia in termini di sportività, come una coupé super cool e non vi dico altro adesso”.

Insomma sembrerebbe confermato quanto era trapelato fino ad ora a proposito dell’aspetto di questa auto che come vi avevamo scritto in altri nostri precedenti articoli avrebbe perso lo stile da berlina classica per abbracciare quello di berlina coupè passando dagli attuali tre volumi a due e mezzo. Del resto chi aveva visto già in anteprima la vettura nei mesi scorsi, ci riferiamo ai rivenditori italiani di Stellantis, avevano anticipato che l’auto avrebbe avuto uno stile di questo tipo.

Ricordiamo inoltre anche che l’auto dovrebbe essere solo elettrica, avere una gamma di versioni ampia con la versione base da 350 cavalli e la top di gamma Quadrifoglio da 1000 cavalli. Questa dovrebbe offrire prestazioni davvero straordinarie. Questo non solo in termini di potenza e velicità ma anche di autonomia e velocità di ricarica.