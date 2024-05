La campana di apertura della Borsa di New York suona per celebrare la nuova Jeep Wagoneer S 

Jeep oggi ha preso il controllo della Borsa di New York (NYSE), mentre il CEO del marchio Jeep, Antonio Filosa, e i vertici di Stellantis hanno suonato la campana di apertura per celebrare l’apertura delle prenotazioni per il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) Jeep a livello globale: la nuova Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024.

Jeep Wagoneer S Launch Edition ha un prezzo consigliato iniziale negli Stati Uniti di $ 71.995

Presentata al mondo a New York City il 30 maggio 2024, la Jeep Wagoneer S arriverà nelle concessionarie negli Stati Uniti e in Canada questo autunno. I clienti che desiderano essere i primi al volante potranno sperimentare la rapidissima accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e un’autonomia mirata di oltre 600 km prenotandone una adesso.

“Prenotare una delle primissime Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 è pensato per essere un’esperienza semplice e facile per i nostri clienti”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Esiste una sola configurazione di allestimento, la Launch Edition, quindi i clienti devono solo scegliere il colore esterno, selezionare il concessionario locale e garantire la prenotazione.”

Da New York City ai principali mercati di veicoli elettrici del Paese, il marchio Jeep sta creando notorietà per il suo primo BEV globale con oltre 170 esposizioni out-of-home, tra cui oltre 3.500 metri quadrati di segnaletica sulla facciata del NYSE, un Acquisizione della rete di stazioni di ricarica Volta con messaggi su oltre 2.000 schermi in tutto il paese e segnaletica digitale su pareti e chioschi in tutta la Penn Station, per catturare l’attenzione dei pendolari quotidiani.

I clienti possono anche visitare Jeep.com per ottenere maggiori dettagli, vedere le immagini appena rilasciate e prenotare la nuova Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 con un deposito rimborsabile di $ 100 tramite selezionati servizi di pagamento mobile. Ogni Jeep Wagoneer S Launch Edition include la scelta di un caricabatterie domestico di livello 2 da 48 A o di crediti di ricarica pubblica da 600 dollari tramite Free2move Charge.

Anche i concessionari Jeep si stanno preparando per il lancio della nuova Jeep Wagoneer S, investendo in miglioramenti infrastrutturali, formazione specializzata sui prodotti BEV, installazione di stazioni di ricarica, aree di servizio e ascensori e strumenti specializzati per la manutenzione dei veicoli elettrici. Disponibile presso i concessionari del marchio Jeep certificati EV a partire da questo autunno, la Wagoneer S Launch Edition 2024 ha un prezzo consigliato iniziale negli Stati Uniti di $ 71.995 e si qualifica per i crediti EV Retail and Lease dell’Inflation Reduction Act.