Jeep svela la nuova Wagoneer S Trailhawk concept

Jeep è noto in tutto il mondo per aver spinto i limiti della progettazione delle capacità attraverso i suoi concetti robusti e capaci. Easter Jeep Safari e Moab, Utah, sono stati a lungo un banco di prova per quella creatività. Oggi, il marchio mette in mostra l’arte del possibile con la presentazione del concept Jeep Wagoneer S Trailhawk. Questo concept di SUV robusto e completamente elettrico può passare facilmente dall’asfalto al fuoristrada, dimostrando la flessibilità della piattaforma STLA Large e della gamma Jeep Wagoneer S.

Wagoneer S Trailhawk è il connubio perfetto tra funzionalità 4xe completamente elettrica e l’autentico design del marchio Jeep

“Come tutti i SUV del marchio Jeep, la nuova Jeep Wagoneer S 2024 discende da una ricca tradizione ed è composta da capacità leggendarie, design innovativo e flessibilità per offrire il meglio sia su strada che fuoristrada”, ha affermato Antonio Filosa, marchio Jeep. Amministratore Delegato. “Il concept car Jeep Wagoneer S Trailhawk, basato sulla flessibile piattaforma STLA Large, mostra ciò di cui la gamma Jeep Wagoneer S completamente elettrica è veramente capace, sia che si tratti di affrontare curve strette con facilità o di attraversare nuovi terreni fuori dai sentieri battuti.”

Il concept Jeep Wagoneer S Trailhawk ha debuttato insieme alla nuovissima Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 , completamente elettrica , il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale del marchio Jeep, lanciato per primo in Nord America. Progettato per i mercati di tutto il mondo, il Wagoneer S verrà lanciato prima negli Stati Uniti e in Canada nella seconda metà del 2024.

Prestazioni superiori e capacità Jeep 4xe. Il concept Jeep Wagoneer S Trailhawk è un SUV a marchio Jeep al 100% e elettrico al 100%. La tecnologia completamente elettrica migliora il divertimento, la libertà e l’avventura per cui il marchio Jeep è noto, fornendo allo stesso tempo prestazioni senza precedenti, capacità 4xe senza compromessi e coppia istantanea.

Il concept Jeep Wagoneer S Trailhawk presenta tutte le capacità del nuovo veicolo di serie e porta l’esplorazione fuoristrada a un livello superiore. Le funzioni Auto, Sand, Snow, Eco e Sport del sistema Selec-Terrain standard sono migliorate con la modalità Rock e un bloccaggio elettronico dell’asse posteriore selezionabile dal conducente. Il concept car a quattro ruote motrici, pronto per il trail, è dotato anche di robusti pneumatici fuoristrada da 31,5 pollici.

Il concept Jeep Wagoneer S Trailhawk, un SUV capace di andare ovunque e fare qualsiasi cosa, è la miscela perfetta di capacità fuoristrada, prestazioni ad alta velocità e design autentico del marchio Jeep dentro e fuori. Progettato per la massima capacità, il concept Jeep Wagoneer S Trailhawk vanta sospensioni rialzate e un design aggressivo anteriore e posteriore che include ganci di traino per carichi pesanti ed estrattori d’aria funzionali per migliorare le prestazioni nelle zone ad alta pressione in condizioni di alta velocità.

L’espressione frontale distintiva del concept Wagoneer S Trailhawk racconta la storia di un SUV progettato per guidare e prosperare su sentieri polverosi e terreni rocciosi. L’iconica griglia illuminata a sette slot del marchio Jeep vanta un look più audace e robusto con slot testurizzati e accenti metallici Storm Grey.

Il colore esterno Banner in edizione speciale del concept è ricco di caratteristiche robuste progettate per le avventure più difficili, tra cui una decalcomania antiriflesso sul cofano, badge a filo ispirati agli aerei moderni, ganci di traino arancioni anteriori e posteriori, esclusivi cerchi multipezzo da 18 pollici, Portapacchi in alluminio tagliato al laser e tetto apribile panoramico a doppio pannello per un’esperienza all’aria aperta.

Gli interni del concept Jeep Wagoneer S Trailhawk sono stati allestiti per l’avventura con superfici morbide rivestite in materiale sintetico Mantis Green e impreziosite da un’impiallacciatura in vera pietra ispirata ai meteoriti. Gli accenti metallici Storm Dark e l’anodizzazione Radical Red vengono utilizzati per evidenziare visivamente le caratteristiche di capacità del veicolo.

Il design del volante ottagonale ridisegnato consente al conducente di bloccare la mano nella posizione preferita per un controllo preciso. Il pannello degli strumenti del concept è dotato di una funzionale barra di sostegno trasversale per la stabilità dei passeggeri fuori strada. Nella maniglia sono incorporati elementi di fissaggio a vista e inserti filettati da 1/4-20 per montare attrezzi, dispositivi e accessori. Dietro la maniglia, il pannello degli strumenti è impreziosito da un esclusivo rivestimento in vera pietra, ispirato ai meteoriti, che è naturale, durevole e aggiunge un collegamento visivo agli elementi geologici da cui è realizzato il concept car.

I sedili anteriori aggressivi mantengono l’equilibrio tra sport e lusso della Jeep Wagoneer S standard. I sedili riscaldati e ventilati sono rivestiti in Mantis Green con un esclusivo motivo traforato chevron. Il rivestimento avvolto include cuciture con accenti ultravioletti con tubazioni decorative in tessuto.

Le porte e la console centrale sono dotate di un nuovo sistema di gestione del carico modulare con cinghie elastiche riconfigurabili che consentono all’utente di personalizzare lo stoccaggio e l’organizzazione degli attrezzi. La console centrale è dotata di un ampio vano portaoggetti aperto con caricatore wireless per telefono e molteplici prese USB per alimentare tutti gli strumenti e gli accessori moderni essenziali per le avventure all’aria aperta.