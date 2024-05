Fiat: ricapitoliamo come cambierà la sua gamma alla luce delle ultime novità

La gamma di Fiat è destinata a cambiare e non poco nei prossimi anni. La prima novità che vedremo sarà la nuova Panda che debutterà il prossimo 11 luglio 2024. Si tratta di un debutto molto atteso per un’auto che cambierà completamente diventando un crossover di 4 metri su piattaforma smart car che sarà prodotto in Serbia. Questa auto affiancherà l’attuale Panda almeno fino al prossimo 2029.

Tante novità all’orizzonte: ecco come cambierà la gamma di Fiat nei prossimi anni

Nel 2025 sarà la volta della nuova Fiat Multipla che sarà un crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri con versioni a 5 e 7 posti che nascerà su piattaforma smart car avrà molto in comune con la Citroen C3 Aircross e farà parte della nuova famiglia Panda fatta di auto pratiche ed essenziali in contrapposizione alla gamma 500.

La grande novità degli ultimi giorni è che nel 2026 debutterà la nuova Fiat 500 Hybrid che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori sulla stessa piattaforma della versione elettrica. Non si sa ancora quale motore utilizzerà. Sempre nel 2026 dovrebbe arrivare un altro SUV più sportivo e con uno stile più coupé soprannominato Fastback che sarà prodotto probabilmente sempre al di fuori dei confini italiani. Nel 2027 potrebbe arrivare un pickup che sarà venduto anche in Europa e che dovrebbe essere erede della Strada che come sappiamo in Sud America è molto popolare da molti anni. Infine nel 2028 dovrebbe essere il momento per la nuova generazione di 500 che dovrebbe continuare ad essere prodotta sempre a Mirafiori.

Queste grosso modo dovrebbero essere le prossime novità per Fiat. Ovviamente non possiamo escludere qualche altra sorpresa. Ricordiamo che a partire dal 2030 se non ci saranno cambiamenti la gamma della principale casa automobilistica italiana dovrebbe essere composta solo ed esclusivamente da auto elettriche al 100 per cento.