Stellantis a maggio 2025 amplia la leadership in Brasile, Argentina e Sud America

Stellantis ha chiuso il mese di maggio come leader nel mercato automobilistico e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America. In totale, nella regione sono stati immatricolati 86.900 veicoli, pari a una quota di mercato del 23,6%. Da inizio anno, l’azienda ha occupato anche la prima posizione, con una quota di mercato del 23,6% nel mercato sudamericano e oltre 396 mila veicoli venduti, con un aumento di 62,5 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2024.

Da gennaio a maggio, Stellantis ha venduto più di 396 mila unità nella regione, con una quota di mercato del 23,6%

Nel mercato brasiliano, Stellantis continua a essere leader con 64.400 veicoli immatricolati nel quinto mese dell’anno, raggiungendo una quota del 30,0%. Da gennaio a maggio, le immatricolazioni hanno superato le 283 mila unità, garantendo all’azienda una quota del 30,4% sulle vendite totali nel mercato brasiliano.

In Argentina, l’azienda ha guidato il mercato anche a maggio, con 16.400 unità immatricolate, pari al 31,4% di quota di mercato, con un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Da inizio anno, Stellantis ha mantenuto la sua leadership, con 84.500 veicoli venduti, pari al 32,7% della quota di mercato argentina. Il volume rappresenta quasi il doppio di quello registrato nello stesso periodo del 2024, quando furono vendute 45.700 unità.

Fiat mantiene la leadership con 46.082 unità immatricolate a maggio, con un vantaggio di oltre 8.500 unità sul secondo marchio. Finora quest’anno, il marchio ha venduto 199.562 veicoli e detiene il 21,4% del mercato. Il pick-up Strada ha chiuso il mese di maggio con 51.207 unità vendute nei primi cinque mesi del 2025. Di conseguenza, il modello continua a guidare il mercato con una quota di mercato del 5,5%. A maggio, nella classifica delle 10 auto più vendute nel Paese sono comparsi altri due modelli Fiat: la Argo al 4° posto, con 9.063 unità immatricolate, e la Mobi al 6° posto, con 6.459 immatricolazioni.

Jeep ha chiuso il mese di maggio con 10.539 unità vendute in Brasile, con una crescita del 13% rispetto al mese precedente. Finora quest’anno, il marchio ha immatricolato 46.415 unità, con una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Compass ha nuovamente dominato il mercato dei SUV di medie dimensioni a maggio, con 5.689 immatricolazioni. Questo numero le ha garantito un posto tra le dieci auto più vendute sul mercato brasiliano durante il periodo. Finora, quest’anno, la Compass ha venduto 22.988 unità.

La Jeep Renegade ha venduto 3.645 unità nel mese, che si aggiungono alle 17.259 vendute nell’anno e rappresentano una quota del 7,1% nei segmenti B-SUV. La Commander ha venduto 1.200 unità a maggio e ha superato le 6.000 unità vendute da inizio anno, con 6.027 immatricolazioni.

Sempre a proposito di Stellantis, Ram ha registrato un aumento di circa il 10% nelle vendite del segmento dei pick-up compatti e di medie dimensioni nel mercato brasiliano di maggio rispetto al mese precedente e del 26% rispetto a maggio 2024.

A maggio, il Rampage si è confermato nella Top 5 dei pick-up compatti e di medie dimensioni più venduti nel Paese. Inoltre, il modello ha superato le 40.000 unità immatricolate dal lancio. Il segmento dei pick-up pesanti ha raggiunto un traguardo significativo a maggio: i modelli importati – i nuovi 1500, 2500 e 3500 – hanno superato le 2.000 unità immatricolate nei primi cinque mesi del 2025.

Con questo risultato, Ram ha accumulato una quota di mercato del 68% nel segmento dei pick-up full-size nei primi cinque mesi dell’anno. Il pick-up full-size più venduto in Brasile è il 3500, che ha accumulato 839 immatricolazioni da gennaio a maggio. Anche la seconda posizione nel segmento è occupata da Ram: il nuovo 1500 ha totalizzato 745 immatricolazioni nel 2025 entro la fine di maggio.