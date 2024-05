Nuova Fiat 500 Hybrid: quale motore utilizzerà?

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore la notizia che alla fine Stellantis produrrà a Mirafiori la nuova Fiat 500 Hybrid. Inizialmente sembrava un’ipotesi da escludere ma alla fine i dirigenti del gruppo automobilistico con in testa il CEO Carlos Tavares, che ha dato per primo la notizia, hanno deciso di produrre questa vettura a partire dal 2026. Non si tratterà ovviamente del modello attuale la cui produzione è appena cessata presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia.

Sarebbero tre le opzioni relative al motore della nuova Fiat 500 Hybrid che sarà prodotta a Mirafiori

Si tratterà di dare una versione ibrida all’attuale Fiat 500e la cui domanda è in forte calo e questo purtroppo sta creando grossi problemi allo stabilimento di Mirafiori e alle persone che lavorano in quella fabbrica. Al momento non è chiaro quale motore avrà la nuova Fiat 500 Hybrid. Sono tre al momento le possibili opzioni per questa auto.

La prima è che utilizzi il propulsore 1.2 turbobenzina di nuova produzione, che ha fatto la sua apparizione nella gamma della nuova Lancia Ypsilon e anche in quella di Jeep Avenger. La seconda ipotesi è che venga utilizzato il 1.0 FireFly da 70 cavalli già visto proprio sulla 500 hybrid uscente e anche sulla Lancia Ypsilon e sulla Panda. Infine la terza è ultima ipotesi è che possa venire utilizzato il 1.2 PureTech MHEV da 100 o 136 cavalli che viene usato in numerose auto del gruppo Stellantis.

Fiat 500 Hybrid

E’ probabile che sia uno di questi il motore della nuova Fiat 500 Hybrid anche se ovviamente non possiamo escludere sorprese da parte di Fiat. Quello che sembra abbastanza scontato è che grazie a questa auto e all’arrivo di una versione di Fiat 500e con più autonomia e più economica le cose per lo stabilimento Stellantis di Mirafiori dovrebbero migliorare e non di poco rispetto alla situazione attuale che non è particolarmente rosea. Per questa fabbrica i sindacati e le istituzioni sperano in almeno 200 mil aunità prodotte all’anno. Ma con queste novità è probabile si possa andare anche oltre quella soglia.